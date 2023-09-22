Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: Thìn tình tiền đỏ thắm như son, Thân đón điềm lành đến nhà, Tuất vươn lên làm giàu nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 13:05

Ngày mai (23/9), 3 con giáp này có nhiều vận may bất ngờ, có thể phát huy điểm mạnh của bản thân.

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 23/9/2023, về mặt sự nghiệp, tuổi Thìn khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp.

Vận trình tiền bạc tốt lên. Con giáp này đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì tuổi Thìn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Vận trình tình cảm cũng tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay tuổi Thìn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bản mệnh vẫn lạc quan.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: Thìn tình tiền đỏ thắm như son, Thân đón điềm lành đến nhà, Tuất vươn lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Ngày mai, là khoảng thời gian Thân cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ ngày mai trở đi, Thân tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Lúc này, con giáp này hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ. Đây là thời điểm mọi sự cố gắng của Thân sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Số tiền những người cầm tinh con khỉ kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để Thân dư dả trong một vài ngày tới. Con giáp này không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: Thìn tình tiền đỏ thắm như son, Thân đón điềm lành đến nhà, Tuất vươn lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường xuyên vận động, cho cơ thể dẻo dai. 

Công việc: Người tuổi Tuất công việc khá bận, bạn làm việc tập trung quên cả giờ giấc. 

Tình cảm: Dù cho bản thân có những nhược điểm lớn, nhưng luôn cố gắng thay đổi vì đối phương. 

Tài lộc: Không lo tài chính, tiền bạc đủ đầy không sợ thiếu.  

Sức khoẻ: Cẩn thận mắt, nên đeo kính râm. 

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: Thìn tình tiền đỏ thắm như son, Thân đón điềm lành đến nhà, Tuất vươn lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/9/2023: Mão sự nghiệp thăng hoa, Thìn tài lộc chạm đỉnh, Ngọ dễ dàng đi đúng hướng

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/9/2023: Mão sự nghiệp thăng hoa, Thìn tài lộc chạm đỉnh, Ngọ dễ dàng đi đúng hướng

Đúng thứ Bảy ngày 23/9, 3 con giáp sau sự nghiệp bứt phá, có tin vui làm ăn, không sợ lo lắng cơm áo gạo tiền.

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