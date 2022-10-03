Từ 4/10 tới 9/10, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp này đổi vận lên hương, giàu sang sung túc, có lộc Trời ban

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 18:18

May mắn liên tiếp ùa về từ 4/10 đến 9/10 giúp 3 con giáp sau đây cầu gì được nấy, làm ăn tăng tiến vượt bậc.

Tuổi Mão

Từ 4/10 tới 9/10, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp này đổi vận lên hương, giàu sang sung túc, có lộc Trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 4/10 tới 9/10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt đẹp, nếu có tài thì sẽ thăng tiến nhanh.

Công việc có nhiều thăng tiến. Làm việc tích cực, có thể tìm ra điểm mấu chốt đột phá của dự án, khiến dự án tiến xa hơn, khơi dậy tinh thần cho mọi người, khiến mọi người có động lực hơn.

Tài lộc may mắn, có nhiều khoản lợi nhuận mới từ các công việc bên ngoài, đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu vì sự chần chừ, lo lắng không đáng.

Tuổi Tuất

Từ 4/10 tới 9/10, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp này đổi vận lên hương, giàu sang sung túc, có lộc Trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 4/10 tới 9/10, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Tuổi Tý

Từ 4/10 tới 9/10, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp này đổi vận lên hương, giàu sang sung túc, có lộc Trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, từ 4/10 tới 9/10 thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mở đầu tuần mới tràn ngập may mắn, 3 con giáp này đón đầu lộc vàng, trúng độc đắc lớn, bội thu của cải

Mở đầu tuần mới tràn ngập may mắn, 3 con giáp này đón đầu lộc vàng, trúng độc đắc lớn, bội thu của cải

Từ thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp sau đây sẽ rất vượng về đường tiền tài và công danh, đầu tuần tích cự giúp 3 con giáp này thêm nhiều sinh lực thu hút tài lộc.

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