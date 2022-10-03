Tử vi từ thứ Hai ngày 3/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế sáng rực, tiền tài rất hay gặp may, thu được lợi nhuận tốt.

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, luôn biết mình muốn gì, có chí hướng cao ở nơi làm việc nên làm việc tự giác, không cần người khác giám sát.

Hãy chủ động rủ người mình thích đi chơi, trong quá trình tương tác để hiểu rõ hơn về nhau, muốn biết có thực sự phù hợp hay không thì phải học cách chủ động hơn.

Rất có đầu óc về tài chính, luôn tìm được sản phẩm tài chính phù hợp nhất với mình và thu lại lợi nhuận tương đối cao, chỉ cần đợi thu tiền ổn định là được.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong ngày đầu tuần được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân từ thứ Hai ngày 3/10/2022 sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng như ý, không cần đi đường vòng mà vẫn được đạt thành tựu lớn. Mọi công sức họ bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng chứ không hề là vô ích.

Sự nghiệp của tuổi Thân trong tuần mới cũng khá suôn sẻ, đường tình duyên thì rộng mở. Những ai chưa kết hôn dễ gặp được một nửa định mệnh, từ đó bước lên con đường hạnh phúc ngập tràn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.