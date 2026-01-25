Từ 26/1/2026: 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, tương lai rộng mở

Tuổi Thìn dễ xảy ra xung đột với người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp, bạn bè. Vì vậy, con giáp này cần giữ sự bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo để xử lý vấn đề, tránh thu mình hay tự cô lập. Thực tế, xung quanh bạn vẫn có những người đáng tin cậy, sẵn sàng đưa ra lời khuyên hữu ích khi gặp tình huống khó xử.

Trong chuyện yêu đương, tuổi Thìn không nên chỉ đặt cái tôi của mình lên trên hết. Hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của đối phương thay vì luôn mong mọi việc diễn ra theo ý muốn cá nhân. Tâm trạng của bạn trong ngày cũng khá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi công việc, thời tiết hay những lời nói vô tình từ người khác.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp đổi vận mạnh nhất trong giai đoạn từ nay. Sau thời gian khá chật vật, áp lực tài chính, giờ đây tuổi Tý bắt đầu “ngẩng đầu”, vận khí xoay chiều theo hướng tích cực.

Nhờ cục diện tam hợp tài lộc, tuổi Tý dễ gặp cơ hội kiếm tiền lớn trong thời gian ngắn. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập ngoài, thưởng, phụ cấp; người kinh doanh thì buôn may bán đắt, hàng hóa quay vòng nhanh, tiền về đều tay.

Đặc biệt, tuổi Tý rất dễ gặp quý nhân là người lớn tuổi hoặc đối tác cũ, giúp tháo gỡ khó khăn, mở ra hướng đi mới. Chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt, tuổi Tý hoàn toàn có thể tích lũy được khoản tiền đáng kể để đón Tết đủ đầy, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!