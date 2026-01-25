Trong 5 ngày đầu tháng 2 dương lịch, 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập két, Phú Quý quấn thân, làm ăn Phát Tài

Tỷ kiên cản lối, tuổi Mão gặp khó khăn trong việc bày tỏ ý kiến của bản thân trong công việc, làm ăn vất vả, khó khăn. Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của người khác để vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ, đừng nghĩ bản thân mình đủ giỏi rồi nên không cần đến sự hỗ trợ của bất cứ ai, đây là sai lầm lớn.

Bạn sẽ phải chi tiêu một khoản lớn trong thời gian tới, có thể liên quan đến công việc hay đầu tư kinh doanh. May mắn thay ngày này được Tam Hợp hậu thuẫn nên tuổi Mão rất may mắn trong vấn đề tiền bạc, làm ăn có lãi, có hướng đi sáng suốt cho bản thân, thu hoạch no túi, đêm về có thể ngủ ngon hơn.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân bước vào giai đoạn cực kỳ hanh thông từ nay. Nhờ được cát tinh Thiên Tài và Quý Nhân soi chiếu, người tuổi Thân làm ăn thuận lợi, các kế hoạch tồn đọng trước đó bất ngờ được khai thông.

Về tài chính, tuổi Thân có nguồn thu tăng mạnh, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán hoặc làm nghề tự do. Tiền không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ các khoản phụ, hoa hồng, thưởng cuối năm hoặc cơ hội hợp tác bất ngờ. Có người còn gặp may mắn về tiền bạc, trúng thưởng nhỏ nhưng liên tiếp, tạo đà tài lộc rõ rệt.

Về công việc, tuổi Thân được cấp trên ghi nhận, dễ chốt dự án quan trọng trước khi năm cũ khép lại. Danh – tài song hành, tinh thần phấn chấn, càng làm càng ra tiền. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thân chốt sổ cuối năm thật rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!