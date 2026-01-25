Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi 'rụng rời tay chân' khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự 25/01/2026 21:40

Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ.

Tôi và chồng kết hôn đã 4 năm. Càng ở cùng nhau, chúng tôi càng có nhiều chuyện tranh cãi. Chồng tôi nhiều lần nói tôi quá tham việc, không dành nhiều thời gian cho chồng con. Nhưng tôi cũng chỉ muốn cố gắng để có thêm thu nhập. Lương của chồng mỗi tháng chẳng đủ để nuôi cả gia đình, tôi đành phải cố gắng hơn. Dù tôi nói thế nào cũng không tránh được việc vợ chồng cãi vã.

Tối hôm đó, tôi vì tiếp khách cùng sếp nên về trễ, vừa về đến nhà đã thấy chồng tức giận ngồi đợi. Chúng tôi cãi nhau to, anh hỏi có phải tôi có nhân tình bên ngoài hay không. Chồng tôi bất ngờ nổi cơn ghen, nói năng khó nghe khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đưa điện thoại cho chồng kiểm tra, còn cho anh xem tin nhắn sếp gửi tối nay đi gặp khách hàng. Nhưng chồng tôi nhất quyết không tin.

Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể mềm mịn bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường.

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi 'rụng rời tay chân' khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ kia cười thành tiếng rồi nói với tôi:

“Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.

Người lên tiếng chính là sếp của tôi. Tôi nhớ lại tối hôm qua khi ra khỏi nhà, tôi nhận được cuộc gọi của sếp. Tôi nói đang muốn đi giải khuây thì chị gọi tôi ra uống rượu cùng. Vì là sếp nữ thân thiết nên tôi không đề phòng, cứ nghĩ uống say rồi tìm một khách sạn ngủ qua đêm là được.

Vừa tỉnh lại nhớ ra vài chuyện, tôi thở phào vì người ngủ cùng mình là phụ nữ. Nào ngờ ngay sau đó tôi nghe sếp ở trên giường nói một câu:

“Chị thích em lâu rồi, em có tình cảm với chị không?”.

Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bàng hoàng, thì sếp đề nghị muốn cùng tôi hẹn hò bí mật, không quan tâm tôi có chồng. Chỉ cần tôi chịu ở bên cô ấy thì sẽ được thăng tiến trong công việc, tiền bạc không thiếu.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi xin phép sếp về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà tôi hoang mang lắm. Tôi biết chồng ghen tuông khi tôi đi làm, giờ sếp của tôi lại như thế. Tôi cũng không muốn nghỉ việc. Tôi phải làm sao đây?

Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Tâm sự 14 phút trước
Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Tâm sự 14 phút trước
Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Tâm sự 16 phút trước
Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Tâm sự 19 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Tâm sự 20 phút trước
Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tâm sự 25 phút trước
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Tâm sự 25 phút trước
Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tâm sự 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn, chồng thì thầm một câu rồi chỉ vào thứ này trên bàn khiến vợ kinh hoàng lạnh run người

Đêm tân hôn, chồng thì thầm một câu rồi chỉ vào thứ này trên bàn khiến vợ kinh hoàng lạnh run người

Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới

Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới

Đang trong đêm tân hôn, vợ chồng đứng hình vì có bóng người bật dậy và bài học nhớ đời

Đang trong đêm tân hôn, vợ chồng đứng hình vì có bóng người bật dậy và bài học nhớ đời

Chồng 'xử lý' em gái khi thấy tôi bị bắt nạt

Chồng 'xử lý' em gái khi thấy tôi bị bắt nạt

Tôi cố gắng tìm bí mật khiến anh 'ngoan' bất thường

Tôi cố gắng tìm bí mật khiến anh 'ngoan' bất thường

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'