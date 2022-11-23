Tù 14h ngày 23/11/2022: Phật Bà che chở, Thần Tài dọn đường, 3 tuổi vận trình hanh thông phới phới, sự nghiệp thăng tiến lẫy lùng, của cải gia tăng chóng mặt

Người tuổi Mão cũng không kém phần may mắn trong dịp này bởi được Chính Ấn và Thiên Quan bảo hộ, chiếu mệnh đẩy mạnh tích cực, hăng hái hơn khi bắt tay vào làm việc.

Thậm chí trong những ngày này bạn tự thấy mình kiên cường hơn bao giờ hết khi đi qua mọi khó khăn, mọi nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay bản thân chưa từng vượt qua được mà nhận về khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Bất cứ là việc lớn hay việc nhỏ bạn cũng hoan nghênh đón nhận, giải quyết tường tận nên chẳng khó khăn nào có thể cản được bạn bước đi.

Từ 14h chiều 23/11, những người làm kinh doanh gặt hái được "bão đơn", thậm chí là nguồn hàng trong kho không đủ để bạn trả khách. Đây đúng là thời điểm phát tài mạnh mẽ nhất từ đầu năm đến giờ.

Chưa dừng lại ở đó, chúc mừng các cặp đôi đang yêu nhau sẽ có một chuyến du lịch ý nghĩa. Có thể sau giai đoạn này, hai bạn sẽ tiến hành hôn nhân trước khi kết thúc năm cũ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Con giáp may mắn từ 14h chiều 23/11 hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện làm ăn, đây là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan.

Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau.

Tuổi Hợi

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên từ 14h chiều 23/11, những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Mèo là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Hợi. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con heo khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Hợi có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.