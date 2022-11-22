3 con giáp hút cạn lộc Trời: Giữa tuần trúng số độc đắc, Cuối tuần gom vàng hốt bạc, hanh thông vô cùng, giàu sang đến ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 19:15

Từ giữa tuần đến cuối tuần này, những con giáp sau có vận tài khởi sắc rực rỡ, dễ dàng thăng quan tiên chức, hạnh phúc mỹ mãn không ngờ.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

3 con giáp hút cạn lộc Trời: Giữa tuần trúng số độc đắc, Cuối tuần gom vàng hốt bạc, hanh thông vô cùng, giàu sang đến ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Tuổi Thân

Từ giữa tuần đến cuối tuần này, người tuổi Thân có mối quan hệ tam hợp với Thái Tuế, nhìn tổng thể tất cả đều rất tốt, hầu hết mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân dự đoán.

Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, họ được hai sao tốt là "Quốc Ấn" và "Thiên Đức" nhập mệnh, có thể gặp dữ hóa lành, đường tài vận và đường sự nghiệp vô cùng hanh thông.

3 con giáp hút cạn lộc Trời: Giữa tuần trúng số độc đắc, Cuối tuần gom vàng hốt bạc, hanh thông vô cùng, giàu sang đến ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thân cho thấy, đường tài lộc và đường sự nghiệp của người tuổi Thân phần vì quá thuận lợi nên họ tập trung toàn bộ sức lực vào việc kiếm tiền, do đó có thể hơi lơ là trong chuyện tình cảm.

Cả ngày đều bận lo cho sự nghiệp nên về cơ bản họ không thể quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương của mình. Có thể nói, với người tuổi Thân, từ giữa tuần đến cuối tuần này là năm thích hợp với việc kiếm tiền hơn là yêu đương.

Tuổi Ngọ

Đây là một tuần vui vẻ và tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến cho tất cả những người bạn gặp.

Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí.

Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình trong những cuộc gặp gỡ bạn bè.

3 con giáp hút cạn lộc Trời: Giữa tuần trúng số độc đắc, Cuối tuần gom vàng hốt bạc, hanh thông vô cùng, giàu sang đến ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, các cặp đôi chân thành và thẳng thắn với nhau nên giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có. Hai người ngày một trân trọng và thấu hiểu nhau hơn.

Con giáp may mắn tuần này cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Từ đây có thể thấy rằng hướng đi bạn vạch ra từ trước đó là vô cùng chính xác, vì thế hãy dũng cảm tiến những bước tiếp theo nhé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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