Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp 3 ngày (22, 23, 24/11): 3 con giáp hút cạn may mắn, hứng trọn lộc tài, tiền vàng nhuận sắc, giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 07:35

Vận tài khởi sắc vào 3 ngày 22, 23, 24/11, những con giáp này đón đầu may mắn, làm gì cũng nên, cơ duyên tiền bạc cũng đỏ phơi phới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào 3 ngày 22, 23, 24/11. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp 3 ngày (22, 23, 24/11): 3 con giáp hút cạn may mắn, hứng trọn lộc tài, tiền vàng nhuận sắc, giàu sang đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ vào 3 ngày 22, 23, 24/11 theo tử vi 12 con giáp, công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay. 

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp 3 ngày (22, 23, 24/11): 3 con giáp hút cạn may mắn, hứng trọn lộc tài, tiền vàng nhuận sắc, giàu sang đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng. Không còn những suy nghĩ tiêu cực hay mãi đau khổ về mối tình cũ kĩ tuổi Tỵ nhanh chóng tiến tới mối quan hệ mới.

Thời điểm này thích hợp để bạn xây dựng những mối quan hệ mới, giao lưu hay trong công việc cũng tốt không kém phần, cơ hội gặp được quý nhân là rất cao. 

Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp hay đầu tư kinh doanh thì đúng là "hổ mọc thêm cánh" khi được Chính Quan và Chính Ấn giúp đỡ cật lực. Chớ để càng lâu thì cơ hội thành công lại càng thấp. 

Tuổi Ngọ

Bề ngoài người tuổi Ngọ nhìn có vẻ nhiệt tình, cởi mở hoạt bát, nhưng thật ra trong lòng họ luôn cô đơn tĩnh mịch, khó ai có thể thực sự bước vào trái tim họ.

Vào 3 ngày 22, 23, 24/11, đường tài lộc và đường sự nghiệp của họ rất tốt, có tin vui như thăng chức hay tăng lương, hoặc có thể là nhận được đơn hàng mới, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Hơn nữa họ vốn là người vừa có năng lực vừa có thực lực, một khi có cơ hội thì họ nhất định sẽ không bỏ qua.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp 3 ngày (22, 23, 24/11): 3 con giáp hút cạn may mắn, hứng trọn lộc tài, tiền vàng nhuận sắc, giàu sang đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ làm người chính trực, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, luôn có tính sáng tạo, họ luôn giữ một vai trò quan trọng trong bộ máy của công ty.

Con đường sự nghiệp của con giáp này phát triển rất tốt, lên như diều gặp gió. Dẫu vậy, năm nay đường tình duyên của họ dường như không được như ý, không có bước tiến mới. Vì vậy năm nay họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn là việc yêu đương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 22/11 đến 28/11 vượng sắc tuyệt vời: 3 tuổi xây cơ ngơi lớn, hỷ sự hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tiền vàng ồ ạt đến bên

Từ 22/11 đến 28/11 vượng sắc tuyệt vời: 3 tuổi xây cơ ngơi lớn, hỷ sự hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tiền vàng ồ ạt đến bên

Chúc mừng những con giáp may mắn có được khoảng thời gian từ 22/11 đến 28/11 vô cùng tuyệt vời với nhiều dự định được hoàn thành xuất sắc.

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