5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi "lù lù vác lu mà chay", ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 20:45

Tử vi cho biết vào 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch này, những con giáp sau dù im im lặng thầm nhưng lại đang tích tiền lớn, cuối năm ăn Tết "khủng".

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ đón nhận nhiều hỷ sự may mắn trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch , vượng tài nở rộ nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều phần. Gặp được quý nhân mách đường đi nước bước mà người theo nghiệp kinh doanh gặp thời trúng mánh, lợi nhuận đổ về ầm ầm. 

Đặc biệt vào những ngày này dù làm gì đi chăng nữa, dự án lớn hay nhỏ thì cũnng đều thu về lãi to, đì cùng vận may giúp phát vận như vũ bão. Những vẫn đề tồn đọng trước đó được bản mệnh xử lí khéo léo, đây là bài học nhắc nhở bạn không đi theo vết xe đổ ấy. 

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi 'lù lù vác lu mà chay', ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc càng về thời điểm cuối năm tuy có bận rộn nhưng cũng là lúc để bạn thể hiện cho đồng nghiệp và cấp trên thấy được tinh thần cống hiến của mình, xứng đáng được đền đáp nhiều hơn vậy. 

Mọi công việc vào tay bạn đều để lại thành tựu vang dội, gặt hái lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lấy vận may này đi nhé! 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc vào 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch . Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi 'lù lù vác lu mà chay', ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng này là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

Người sinh vào năm Tỵ bước sang 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch lại càng thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, trong tháng sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch . Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi 'lù lù vác lu mà chay', ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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