Từ 13h chiều 22/10/2022: Lộc về dồn dập giúp 3 con giáp vượng phát tiền tài, làm giàu nhanh chóng, ra ngõ là có may mắn, vàng bạc kéo đến ùn ùn

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 10:10

Những con giáp này sẽ có vận mệnh khởi sắc từ 13h chiều 22/10, không chỉ làm ăn thăng hoa mà việc kiếm tiền còn dễ dàng hơn gấp bội.

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Từ 13h chiều 22/10/2022: Lộc về dồn dập giúp 3 con giáp vượng phát tiền tài, làm giàu nhanh chóng, ra ngõ là có may mắn, vàng bạc kéo đến ùn ùn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Từ 13h chiều 22/10/2022, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình. 

Tuổi Mùi

Từ 13h chiều 22/10/2022: Lộc về dồn dập giúp 3 con giáp vượng phát tiền tài, làm giàu nhanh chóng, ra ngõ là có may mắn, vàng bạc kéo đến ùn ùn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc từ 13h chiều 22/10/2022 này rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Tuổi Mão

Tuổi Mão chính là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Từ 13h chiều 22/10/2022: Lộc về dồn dập giúp 3 con giáp vượng phát tiền tài, làm giàu nhanh chóng, ra ngõ là có may mắn, vàng bạc kéo đến ùn ùn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Mão mà đang làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Còn riêng với những người tuổi Mão mà làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ được đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi

Tử vi cho thấy vào cuối tuần này sẽ có 3 con giáp nhận lộc may mắn trên mọi phương diện. Trái lại, có 1 con giáp gặp vận đen, dễ hao hụt tiền của nên cần thận trọng.

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