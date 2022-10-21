Thứ Sáu (21/10), Ngọc Hoàng ấn định cho 3 con giáp thay vận đổi sắc, kiếm tiền như vũ bão, trong tay ôm bạc tỷ, tài sản tăng vù vù, cuộc đời dệt gấm thêu hoa, một bước lên hàng đại gia, giàu sang phú quý

Nhắc đến tuổi Mão, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Mão, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Theo tử vi , bước sang ngày 21/10, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Tuổi Mão trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Những người tuổi Mão nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mão đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mão sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Tuổi Tị

Tử vi ngày 21/10 Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài phát lộc. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nắm bắt được những cơ hội béo bở, nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình hoặc nhờ vào tiền người đi trước để lại. Tuy nhiên, bạn chớ vội nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ. Muốn được sống dư dả, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền đó hợp lý.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Mỗi khi về đến nhà, bạn đều cảm thấy vô cùng thư thái. Vì vậy, nếu có vấn đề gì còn khúc mắc, bạn đừng ngại tâm sự với những người thân thiết nhất.

Tuổi Thìn

Bước sang ngày 21/10, tuổi Thìn có cuộc "lột xác" ngoạn mục. Bản mệnh rũ bỏ xui xẻo để hưởng vận tài lộc hanh thông và nhiều điều may mắn ập đến.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tuổi Thìn có khoảng thời gian vàng để phát huy năng lực, tiếp nhận những bản hợp đồng có giá trị nhờ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Con giáp này không chỉ thành công trên con đường tài lộc mà chuyện tình duyên cũng êm đẹp. Người độc thân có khả năng tìm được đối tượng ưng ý. Người có cặp có đôi càng thêm gắn bó bền chặt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.