3 tuổi thuận lợi đủ đường từ cuối tháng 9 âm lịch: Hợp phía Thần Tài tiền về ào ạt, may mắn kề cạnh làm ăn vượng phát, lợi nhuận gấp 10

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 20:15

Vào cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này như "hổ mọc thêm cánh", tiền đẻ ra tiền, làm ăn ngày một tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuổi Tuất

Với người tuổi Tuất, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

3 tuổi thuận lợi đủ đường từ cuối tháng 9 âm lịch: Hợp phía Thần Tài tiền về ào ạt, may mắn kề cạnh làm ăn vượng phát, lợi nhuận gấp 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc vào cuối tháng 9 âm lịch cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão vào cuối tháng 9 âm lịch làm việc vô cùng thuận lợi. Bản mệnh hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

3 tuổi thuận lợi đủ đường từ cuối tháng 9 âm lịch: Hợp phía Thần Tài tiền về ào ạt, may mắn kề cạnh làm ăn vượng phát, lợi nhuận gấp 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời xác định được những việc nên làm trong tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, nếu thấy không khỏe thì nên khám bệnh ngay. 

Tuổi Tỵ

Vào cuối tháng 9 âm lịch, mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn trao đổi mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ vậy mà quan hệ vợ chồng ngày một khăng khít.

3 tuổi thuận lợi đủ đường từ cuối tháng 9 âm lịch: Hợp phía Thần Tài tiền về ào ạt, may mắn kề cạnh làm ăn vượng phát, lợi nhuận gấp 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bạn nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Chỉ khi mở lòng, bạn mới có thể đón nhận hạnh phúc.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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