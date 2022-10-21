Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 09:15

Tử vi cho thấy vào cuối tuần này sẽ có 3 con giáp nhận lộc may mắn trên mọi phương diện. Trái lại, có 1 con giáp gặp vận đen, dễ hao hụt tiền của nên cần thận trọng.

3 con giáp may mắn

Tuổi Tý 

Chính Tài xuất hiện mang tới sự trợ giúp về tiền bạc cho con giáp tuổi Tý. Bạn cũng ý thức hơn về việc cần phải tiết kiệm vì cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra, nếu không cẩn thận sẽ tự đẩy mình vào thế khó.

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần này, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tý có nhiều khởi sắc, những người độc thân mở lòng mình hơn, bạn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn và sớm có mối quan hệ mang tính cam kết cao.

Vào cuối tuần này, sức khỏe của bạn cần đặc biệt chú ý, đặc biệt là những vị trí dễ gặp chấn thương như tay, chân... Đặc biệt trong ngày này tránh sử dụng các loại chất kích thích.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng trong vào cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ có cơ hội gặp lại người quen cũ và có thể nhận được nguồn vốn hỗ trợ để mở rộng kinh doanh. Trong khoảng thời gian trước đó, mặc dù tuổi Hợi cũng gặp khó khăn, chật vật trong công việc nhưng mọi thứ sẽ được cải thiện dần dần.

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào thời kỳ hoàng kim, tuổi Hợi có thể nắm vững sự chuyển biến của thị trường, đầu tư đúng lúc đúng chỗ và gặt hái thành công xứng đáng.

Người tuổi Hợi càng chăm chỉ thì kết quả càng viên mãn, tài lộc ngày một nhiều, tiền của rủng rỉnh hơn trước.

Tuổi Tuất

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Vào cuối tuần này, những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

1 con giáp gặp xui

Tuổi Ngọ

Theo tử vào cuối tuần này, Lục Xung dự báo tuổi Ngọ nhận phải sự chống trả không vui gì lắm trong ngày hôm nay. Có thể ai đó không hài lòng với cách bạn làm và bắt đầu chê bai, hãy bình tĩnh, đừng vội phản ứng lại kẻo gây thêm rắc rối họ có thể nóng nảy nhưng bạn cần biết kiềm chế.

Cuối tuần cũng là thời điểm nhiều cơ hội kinh doanh nhưng chưa hẳn dành cho tuổi Ngọ, nếu không cẩn thận, đầu tư sai cách có thể dễ dàng mất trăng tài sản, nợ nần kéo theo khoản lãi mẹ đẻ lãi con nguy hiểm.

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh bận rộn đến mấy cũng cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với một nửa của mình, đừng để quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt và tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. 

Tệ hơn là vấn đề sức khỏe của bạn có dấu hiệu xuống dốc không phanh, rất có thể trong ngày hôm cuối tuần bạn sẽ phải tạm dừng tất cả hoạt động, công việc để nhường chỗ cho bản thân được nghỉ ngơi. Nếu thấy trong người không ổn nhớ đến gặp bác sĩ ngay nhé!

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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