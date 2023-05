Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra đúng như mong đợi do nhận được nhiều may mắn từ Quý Nhân. Thêm vào đó, bản mệnh còn biết cách tận dụng thế mạnh của mình để đem lại hiệu quả nổi bật. Thành tựu trong công việc có điểm sáng nhất có lẽ phải kể đến nguồn doanh thu khấm khá, có thể chi tiêu thoải mái trong khoảng thời gian này. Đặc biệt, trong thời gian này con giáp may mắn này cũng sẽ được Thần tài nâng đỡ nên làm việc gì cũng viên mãn, tiền bạc cũng nhờ thế mà tiêu pha thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là với những người độc thân thì đây chính là khoảng thời gian tốt để tìm kiếm một nửa của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên viên mãn và thăng hoa. Tình cảm giữa bạn và đối phương tiến triển hanh thông khi được Lục Hợp tương trợ. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình từ nhiều người khác giới.