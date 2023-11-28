Trúng số độc đắc vào ngày mai 29/11, 3 con giáp đại sự ắt thành, phú quý ngập tràn, giàu sang nứt vách, tiền tỷ về túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 17:33

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau bạo hồng, phúc lớn mạng lớn, hưởng hết phần phú quý của thiên hạ.

Tuổi Tý 

Tử vi của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Tý có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc lên cao giúp bản mệnh có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt vội vàng cho xong.

Cơ hội kiếm tiền cũng mở ra với tuổi Tý. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bản mệnh sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến tuổi Tý cảm thấy thấy phiền lòng.

Cát khí lan tràn cũng giúp chuyện tình cảm rất ngọt ngào. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng nồng đượm, thời gian càng giúp tình yêu thăng hoa, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện tương lai về chung một nhà.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Trúng số độc đắc vào ngày mai 29/11, 3 con giáp đại sự ắt thành, phú quý ngập tràn, giàu sang nứt vách, tiền tỷ về túi không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão là người thân thiện, tốt bụng và luôn có cái nhìn thiện cảm với mọi người. Cũng vì những tính cách tốt đẹp này mà người tuổi Mão đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến.

Đúng 29/11 sẽ mở ra vận may "từ trên trời rơi xuống" với người tuổi Mão và đưa đến cho họ một làn sóng thăng tiến. Trong công việc, con giáp này không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó mà còn thể hiện được năng lực làm việc đáng ngưỡng mộ của mình. Đặc biệt, những tuổi Mão làm kinh doanh có thể cân nhắc đến việc tham gia đầu tư hoặc mở rộng mô hình làm ăn.

Trúng số độc đắc vào ngày mai 29/11, 3 con giáp đại sự ắt thành, phú quý ngập tràn, giàu sang nứt vách, tiền tỷ về túi không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay dù mệt mỏi, nhưng bạn vẫn cố vượt qua.   

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc chán nản khi không thể vượt qua nỗi sợ bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù lạc đường, nhưng bạn vẫn có người dẫn lối quay trở lại.

Tài lộc: Thay đổi cách chi tiêu, bạn có nhiều khoản dư hơn.  

Sức khoẻ:  Dùng nhiều nước có cồn, đau dạ dày. 

Trúng số độc đắc vào ngày mai 29/11, 3 con giáp đại sự ắt thành, phú quý ngập tràn, giàu sang nứt vách, tiền tỷ về túi không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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