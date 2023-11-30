Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 1/12/2023, sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có tiến triển vượt bậc. Tài năng vượt trội giúp bản mệnh giành được thành công rực rỡ nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính mình. Con giáp này cũng bỏ xa đối thủ sau lưng, vượt qua bao nhiêu thử thách, chông gai để hoàn thành những mục tiêu đã định.

Con giáp này cũng cần chú ý tới sức khỏe của mình, nhất là các bệnh về gan có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp, thăm khám bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường để nhận lời khuyên về sức khỏe của mình.

Nhưng con giáp này cần tự nhắc nhở bản thân dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ đúng thái độ thắng không kiêu bại không nản. Đừng vội để bản thân ngủ quên trên chiến thắng, càng phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tinh thần cầu tiến cầu thị sẽ giúp bản mệnh tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết trong tháng 12 tới đây những người tuổi Dần chính là con giáp may mắn phát tài chưa từng có. Thời gian tới, đối với những người tuổi Dần đang theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp, tháng này cũng là thời điểm tốt để bắt đầu công việc kinh doanh mới. Về tài lộc, người tuổi Dần cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Tháng 12 là thời điểm tốt để người tuổi Dần phát huy tài năng trong công việc. Tử vi trong tháng 12 chính là thời điểm tốt để người tuổi Dần phát huy tài năng trong công việc. Bằng các công việc khác nhau, dù là công việc đã được khởi động trong quá khứ hay nhận một công việc phụ khác thì người tuổi Dần cũng sẽ khám phá ra nhiều cơ hội để gia tăng sự giàu có của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay được nhiều người gán ghép khi bạn còn độc thân.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân đang chịu nhiều chuyện không vui tại nơi công sở.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn vẫn đang độc thân, được nhiều người giới thiệu.

Tài lộc: Giàu có, nên tiền bạc tiêu dùng rủng rỉnh.

Sức khoẻ: Thành tâm tu tâm, thiền định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.