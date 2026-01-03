Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 4/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 03/01/2026 11:45

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể được đón nhận nhiều tin vui. Về sự nghiệp cũng như tài lộc sáng sủa do cát tinh chiếu mệnh. Nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn thì dù ở lĩnh vực nào thì con giáp may mắn này cũng không ngại vất vả nhất thời. Hiện tại, Tý càng nỗ lực bao nhiêu thì mai sau Tý càng thu được thành quả rực rỡ bấy nhiêu.

Đây là khoảng thời gian người làm công ăn lương cố gắng hết mình để thể hiện năng lực. Ngay cả khi mọi thứ xung quanh vẫn còn xao nhãng. Cấp trên chắc chắn nhìn thấy sự cố gắng của Tý và dành cho bản mệnh phần thưởng xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh có tài lộc khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian cuối tuần. 

Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 4/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mặc dù là con giáp phát tài tuần này nhưng không phải lúc nào Sửu cũng gặp được may mắn. Trong sự nghiệp, Sửu có những quãng thăng trầm khá rõ rệt. Nếu đạt được thành tích cao thì các khoản thưởng nóng tất nhiên là không thể thiếu.

Người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao kha khá hoặc kí kết được các hợp đồng có giá trị. Sửu cũng dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. May mắn hơn, Sửu còn nhận được tiền do trúng thưởng, trúng số. Người làm kinh tế vốn có nhân duyên khá tốt nên có khả năng được người quen giới thiệu cho đối tác phù hợp. Việc làm ăn bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 4/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi này làm việc rất nghiêm túc, chú trọng vào công việc và đặc biệt ghét bất kỳ ai cản trợ trật tự thời gian biểu mà mình đề ra. Điều này giúp cho bản mệnh luôn đang hiệu quả khi làm việc. Nhờ đó, tiền bạc của con giáp này rủng rỉnh, đồng thời lương thưởng có dấu hiệu tăng lên dần. 

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Mặc dù chưa tìm được một nửa cho mình nhưng người độc thân vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Người đã kết hôn cảm thấy vui mừng vì tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. 

Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 4/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

