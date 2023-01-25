Với số điểm trong tháng được đánh giá là 9/10, tuổi Dần vào ngày mùng 4 khá may mắn và thành công.

Tin tốt là những kế hoạch trong công việc của bạn có lẽ sẽ được thực hiện hết theo đúng dự định. Một lời hứa nghiêm túc trong công việc, hay sự thăng tiến sẽ trở thành hiện thực, giúp bạn tăng thêm thu nhập đáng kể.

Về mặt tình cảm, trong tháng này người tuổi Dần nên cẩn trọng trước sự ghen tị của người khác với mình cũng như chú ý tiết chế mọi khía cạnh khác, từ sự chi tiêu cho tới tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, nói chung đây vẫn là một tháng rất thuận lợi của người tuổi Dần nên bạn cũng không cần phải lo lắng.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân vào ngày mùng 4 diễn ra vô cùng suôn sẻ. May mắn nhờ có quý nhân trợ mệnh mà tuổi Thân có cơ hội được làm quen với những đối tác tiềm năng. Những mối quan hệ xã hội vững chắc lúc này chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho bản mệnh trên con đường chinh phục mục tiêu phía trước.

Tình cảm chưa có nhiều khởi sắc. Các bạn đã có đối tượng chưa dũng cảm, dứt khoát nói ra tình cảm của mình. Cặp vợ chồng có mâu thuẫn hay hiểu lầm thì cũng không nói ra mà mãi cất giữ trong lòng, điều này chẳng thể giúp người trong cuộc hoá giải được khúc mắc tồn đọng.

Những người làm kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát tài lớn trong ngày hôm nay.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, vào ngày mùng 4 là thời điểm tuổi Ngọ nhận được rất nhiều may mắn. Mọi sự sẽ trở nên thuận lợi bất ngờ với con giáp này. Không những vậy, quý nhân phù trợ còn xuất hiện, giúp bản mệnh dễ dàng thành công, thăng tiến trong công việc.

Song, với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị, tuổi Ngọ không chỉ ngồi đó chờ cơ hội đến mà con giáp này còn luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ giúp họ đạt được không ít thành công trong công việc.

Cuối tháng này sẽ là thời điểm thuận lợi cho tuổi Ngọ tiến hành các việc đầu tư tài chính. Hãy cân nhắc đến lĩnh vực giao thông vận tải vì bạn sẽ có khả năng thành công cao hơn so với các lĩnh vực khác. Tuổi Ngọ cũng thuộc top những con giáp hốt vàng hốt bạc nếu lấn sân sang kinh doanh trong năm 2023.

Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc, tránh họa tiểu nhân rình rập.

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.