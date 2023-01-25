Trúng số độc đắc, mùng 4 phát tài, 3 con giáp này đại lộc đổ vào nhà, đếm tiền mệt nghỉ, lên đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 16:20

Tử vi cho thấy ngày mùng 4 này, 3 con giáp sau có lộc lớn về tay, cơ hội trúng số đổi đời đỏ chót vót, vận mệnh giàu sang sẽ cận kệ đến.

Tuổi Dần

Với số điểm trong tháng được đánh giá là 9/10, tuổi Dần vào ngày mùng 4 khá may mắn và thành công.

Trúng số độc đắc, mùng 4 phát tài, 3 con giáp này đại lộc đổ vào nhà, đếm tiền mệt nghỉ, lên đời giàu sang phú quý - Ảnh 1

Tin tốt là những kế hoạch trong công việc của bạn có lẽ sẽ được thực hiện hết theo đúng dự định. Một lời hứa nghiêm túc trong công việc, hay sự thăng tiến sẽ trở thành hiện thực, giúp bạn tăng thêm thu nhập đáng kể.

Về mặt tình cảm, trong tháng này người tuổi Dần nên cẩn trọng trước sự ghen tị của người khác với mình cũng như chú ý tiết chế mọi khía cạnh khác, từ sự chi tiêu cho tới tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, nói chung đây vẫn là một tháng rất thuận lợi của người tuổi Dần nên bạn cũng không cần phải lo lắng.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân vào ngày mùng 4 diễn ra vô cùng suôn sẻ. May mắn nhờ có quý nhân trợ mệnh mà tuổi Thân có cơ hội được làm quen với những đối tác tiềm năng. Những mối quan hệ xã hội vững chắc lúc này chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho bản mệnh trên con đường chinh phục mục tiêu phía trước.

Trúng số độc đắc, mùng 4 phát tài, 3 con giáp này đại lộc đổ vào nhà, đếm tiền mệt nghỉ, lên đời giàu sang phú quý - Ảnh 2

Tình cảm chưa có nhiều khởi sắc. Các bạn đã có đối tượng chưa dũng cảm, dứt khoát nói ra tình cảm của mình. Cặp vợ chồng có mâu thuẫn hay hiểu lầm thì cũng không nói ra mà mãi cất giữ trong lòng, điều này chẳng thể giúp người trong cuộc hoá giải được khúc mắc tồn đọng.

Những người làm kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát tài lớn trong ngày hôm nay.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, vào ngày mùng 4 là thời điểm tuổi Ngọ nhận được rất nhiều may mắn. Mọi sự sẽ trở nên thuận lợi bất ngờ với con giáp này. Không những vậy, quý nhân phù trợ còn xuất hiện, giúp bản mệnh dễ dàng thành công, thăng tiến trong công việc.

Song, với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị, tuổi Ngọ không chỉ ngồi đó chờ cơ hội đến mà con giáp này còn luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ giúp họ đạt được không ít thành công trong công việc.

Trúng số độc đắc, mùng 4 phát tài, 3 con giáp này đại lộc đổ vào nhà, đếm tiền mệt nghỉ, lên đời giàu sang phú quý - Ảnh 3

Cuối tháng này sẽ là thời điểm thuận lợi cho tuổi Ngọ tiến hành các việc đầu tư tài chính. Hãy cân nhắc đến lĩnh vực giao thông vận tải vì bạn sẽ có khả năng thành công cao hơn so với các lĩnh vực khác. Tuổi Ngọ cũng thuộc top những con giáp hốt vàng hốt bạc nếu lấn sân sang kinh doanh trong năm 2023.

Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc, tránh họa tiểu nhân rình rập. 

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 7h mùng 2 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp ăn lộc lớn Trời ban, trúng số độc đắc gần 10 tỷ, giàu có bất ngờ, vui sướng tột độ

Đúng 7h mùng 2 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp ăn lộc lớn Trời ban, trúng số độc đắc gần 10 tỷ, giàu có bất ngờ, vui sướng tột độ

Vào đúng 17h chiều mùng 2 Tết Nguyên Đán 2023, những con giáp này may mắn đón lộc linh đình, mọi điều thuận lợi đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 3 con giáp trúng số tử vi hàng ngày tử vi ngày 25/1/2023 tử vi mùng 4 Tết tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành