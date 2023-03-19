Trúng số liên tiếp 4 lần từ ngày 20/3 đến 31/3, may mắn ngập tràn, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 09:16

Theo dự đoán, từ ngày 20/3 - 31/3, những con giáp sau sẽ được quý nhân phù trợ, mang lại may mắn bất ngờ, sự nghiệp bước sang trang mới.

Tuổi Tỵ

Thời gian qua, người tuổi Tỵ do bị ảnh hưởng bởi Sát Tinh nên liên tiếp gặp phải phiền phức, thị phi khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng bước sang thời gian từ ngày 20/3 - 31/3 do được Thần phật phù hộ, cát tinh soi chiếu nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải, gặp hung hóa cát, gặp xui hóa may.

Con giáp này chỉ cần tận dụng thời cơ để kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với bạn bè để cầu tài hoặc khởi nghiệp, chắc chắn mọi việc sẽ thành công tốt đẹp. Người Tuổi Tỵ làm bất cứ việc gì cũng kiếm được lợi nhuận, làm dày thêm các khoản tích lũy của bản thân.

Trúng số liên tiếp 4 lần từ ngày 20/3 đến 31/3, may mắn ngập tràn, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thời gian trước đây do bị hung tinh nhập mệnh nên cuộc sống không thuận lợi, vận thế nhiều trở ngại, áp lực gia tăng không ngừng đặc biệt là về tài chính. Dự đoán từ ngày 20/3 - 31/3 do cung mệnh xuất hiện, cát tinh “Tài Đức” soi chiếu nên mọi vận xui đảo chiều.

Dưới sự phù hộ của Thần Tài, chính tài và hoạnh tài của con giáp này đều hanh thông thấy rõ. Con giáp này còn được quý nhân hết lòng giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối trong công việc. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, công việc làm đâu thắng đó, hoàn thành xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao. 

Trúng số liên tiếp 4 lần từ ngày 20/3 đến 31/3, may mắn ngập tràn, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người Tuổi Hợi tuy hiền lành, chân thật nhưng lại rất có chủ kiến riêng của bản thân. Con giáp này bẩm sinh đã có tài vận hơn người nên từ ngày 20/3 - 31/3 sẽ có thêm cát tinh phù hộ nên sẽ càng đại cát đại lợi, ngũ hỷ lâm môn.

Người tuổi Hợi nên tận dụng thời điểm may mắn “Thần Tài phù hộ” này để thu về những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, sự nghiệp cũng khởi sắc mạnh mẽ, con giáp này chắc chắn sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với quyền lực và thu nhập lớn hơn nhiều lần.

Trúng số liên tiếp 4 lần từ ngày 20/3 đến 31/3, may mắn ngập tràn, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua hết tháng 2 âm lịch, 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Qua hết tháng 2 âm lịch, 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Con giáp nào phát tài nhờ có quý nhân chỉ lối, cát tinh trợ vận khi qua hết tháng 2 âm lịch? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi chủ nhật tử vi ngày 19/3/2023 tu vi hom nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết