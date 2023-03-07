Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 12:21

Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa vào thời gian cận kề ngày 20/2 âm lịch. Thậm chí có người còn phát tài bất ngờ.

Tuổi Hợi

Cận kề ngày 20/2 âm lịch là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Hợi. Đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên bạn có hướng đi đúng đắn thu về nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn của mình. 

Đối với những người tuổi Hợi đang làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng vô cùng may mắn vào thời gian này bạn sẽ vô cùng may mắn gặp được người mình mong đợi đã đã lâu.

Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, cận kề ngày 20/2 âm lịch, vận mệnh của con giáp tuổi Thân cơ bản là tốt đẹp. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn là xui xẻo. Mọi chuyện đều có những bước phát triển khả quan.

Về phương diện sự nghiệp, người đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ đạt kết quả khả quan bạn dễ được thăng tiến. Về tài chính, những người đã đi làm cũng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân với đồng nghiệp và cấp trên. Tuổi Thân có thể gặp một số cơ hội đầu tư sinh lời kiếm được bộn tiền trong thời gian này.

Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phần lớn những người tuổi Sửu có tính cách hiền hòa, nhân hậu nên được những người xung quanh yêu mến và thường xuyên giúp đỡ. Chính vì thế, khi họ rơi vào khó khăn đều có người ra tay trợ giúp.

Cận kề ngày 20/2 âm lịch, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng. Từ công việc đến chuyện tình cảm trong thời gian này, tuổi Sửu đều được cát tinh soi chiếu.

Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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