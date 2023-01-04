Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Năm (5/1/2023), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 06:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời vào ngày 5/1/2023.

Tuổi Dần

Công việc của của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” vào ngày 5/1/2023. Cát Tinh nâng đỡ trong ngày đầu tuần giúp cho người tuổi này tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân sớm tìm được ý trung nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi tiến tới giai đoạn hẹn hò. Lúc nào bên cạnh bạn cũng có một người luôn sẵn sàng bao dung những thiếu sót của bạn. Chính vì thế, tình cảm của hai người dường như trở nên khăng khít, bền chặt hơn theo năm tháng. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Năm (5/1/2023), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 1
Công việc của của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” vào ngày 5/1/2023 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng ngày mai, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền, vừa tiết kiệm được số tiền mà mình vất vả kiếm được nên luôn có những khoản dư đáng kể. Nhờ đó, bạn có thể tránh được những khoản chi tiêu phát sinh bất ngờ. 

 

Ngoài ra, quý nhân sẽ che chở cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang ôm lấy bạn và cho bạn nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao. Các cặp đôi sẽ có nhiều tời gian bên nhau hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Năm (5/1/2023), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 2
Đúng ngày mai, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn trong ngày 5/1. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Bên cạnh đó, Thủy sinh Mộc mang tới đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Năm (5/1/2023), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn trong ngày 5/1 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, 3 tuổi trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, 3 tuổi trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền qua đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 50 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia