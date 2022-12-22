Trúng số độc đắc vào đúng ngày Giáng Sinh (24/12/2022), 3 con giáp số đỏ như son, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào chật két

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 22:32

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây số đỏ như son, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào chật két vào ngày 24/12/2022.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi vào đúng ngày 24/12. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này còn có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện hơn trước. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên đẹp đẽ. Bạn và người ấy không ít lần cãi vã mới tìm ra điểm giống nhau. Người độc thân có thể tìm thấy người phù hợp với mình nhờ vào sự kiên trì, bền bỉ. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày Giáng Sinh (24/12/2022), 3 con giáp số đỏ như son, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào chật két - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi vào đúng ngày 24/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dậu có sao Chính Ấn chiếu rọi, đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng sắc. Lúc gặp khó, bạn sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, bạn đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là bàn đạp để tiến lên từng ngày. Bạn cũng được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu, từ đó, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két khiến ai nấy đều phải "ghen đỏ mắt"

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày Giáng Sinh (24/12/2022), 3 con giáp số đỏ như son, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào chật két - Ảnh 2
Người tuổi Dậu có sao Chính Ấn chiếu rọi, đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có vận may đến nhà, vận trình của người tuổi Tuất sẽ thịnh vượng trong ngày Giáng Sinh. Người làm kinh doanh có thể làm ăn phát tài, khách hàng ùn ùn đặt đơn. Lúc gặp khó, bạn sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, bạn đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là bàn đạp để tiến lên từng ngày.

Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm, mâu thuẫn sau khi trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày Giáng Sinh (24/12/2022), 3 con giáp số đỏ như son, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào chật két - Ảnh 3
Nhờ có vận may đến nhà, vận trình của người tuổi Tuất sẽ thịnh vượng trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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