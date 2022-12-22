Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp bị xui xẻo bủa vây, vận trình sự nghiệp ảm đạm, tiền của 'đội nón ra đi'

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 20:30

Thứ Sáu 23/12/2022, 3 con giáp bị xui xẻo bủa vây, vận trình sự nghiệp ảm đạm, tiền của 'đội nón ra đi'.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Mão chưa thật khả quan và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến con giáp này mất bình tĩnh. Tinh thần bất ổn không cho phép bản mệnh lắng nghe hay tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh để thay đổi và tiến bộ.‏ Vì thế, thu nhập chẳng những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu hao hụt.

Hơn hết, vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng gặp chuyện buồn khổ, bất an. Người độc thân vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tình yêu của đời mình nhưng lại mang về kết quả không như mình mong muốn. Người đã kết hôn có thể đối mặt với tình huống bị kẻ thứ ba làm phiền cuộc sống hôn nhân của mình. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp bị xui xẻo bủa vây, vận trình sự nghiệp ảm đạm, tiền của 'đội nón ra đi' - Ảnh 1
Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Mão chưa thật khả quan và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc làm của người tuổi Tỵ trong ngày 23/12 sẽ diễn ra bấp bênh, chông chênh. Người tuổi này thật vất vả mới có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc. Nếu cảm thấy kiệt sức thì bản mệnh đừng ngần ngại mở lời xin giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Con giáp này nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ khá ảm đạm, nhạt phai. Mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy có dấu hiệu rạn nứt do chịu ảnh hưởng của Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đồng thời cả hai cũng ít dành thời gian cho nhau do khá bận rộn với công việc. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp bị xui xẻo bủa vây, vận trình sự nghiệp ảm đạm, tiền của 'đội nón ra đi' - Ảnh 2
Mọi việc làm của người tuổi Tỵ trong ngày 23/12 sẽ diễn ra bấp bênh, chông chênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ gặp khó khăn, kém chút thuận lợi. Điềm báo chẳng lành sẽ xuất hiện trong công việc của người tuổi này. Khó khăn ập đến cùng lúc dễ khiến con giáp này không có sự thích ứng kịp thời, lại không có sự giúp đỡ của bất cứ ai nên càng dễ chán nản. Thu nhập chững lại, tài chính thất thoát khiến cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng không nhỏ.‏

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ vẫn giậm chân tại chỗ. Người độc thân chọn cách đóng chặt cánh cửa lòng và chưa thể mở lòng vì những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Những tổn thương trong quá khứ vô tình đã tạo thành nỗi ám ảnh khiến người tuổi này không còn quá hứng thú đối với chuyện yêu đương. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp bị xui xẻo bủa vây, vận trình sự nghiệp ảm đạm, tiền của 'đội nón ra đi' - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân sẽ gặp khó khăn, kém chút thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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