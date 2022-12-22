Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 23/12/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 19:49

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn kể từ ngày 23/12/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến từ ngày 23/12/2022. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Lúc này, bạn càng cần tập trung hơn nữa cho việc kiếm tiền, bởi cơ hội đang mở ra ngay trước mắt, nếu không nhanh tay nắm bắt ngay lần này, có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu nữa.

Ngoài ra, con giáp may mắn này sẽ mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho người còn độc thân. Do đó, đây là một tin tốt với những ai muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình. Đặc biệt, với những ai đã có ý trung nhân thì có thể xem xét đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới.

Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 23/12/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến từ ngày 23/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ, như ý. Các kế hoạch đều theo đúng quỹ đạo mong muốn của người tuổi này nhờ khả năng quan sát tốt, nhạy bén. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần giữ thái độ ham học hỏi để có được những bước tiến xa hơn trong tương lai. 

Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 23/12/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ, như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó. Bạn cũng vốn thẳng thắn và chân thành, cách làm việc dứt khoát cũng được mọi người ghi nhận, dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người khác. Bên cạnh đó, bạn là người tham vọng, có tầm nhìn xa lại can đảm hơn người. Bạn biết nắm bắt cơ hội, vì vậy dù thay đổi nhỏ cũng có thể giúp bạn đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp. 

 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 23/12/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn - Ảnh 3
Người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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