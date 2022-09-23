Tử vi có nói, 3 con giáp đón vận may bất ngờ, trúng số độc đắc trong thời gian từ ngày 24/9 đến 10/10.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. Từ ngày 24/9 - 10/10, cát tinh “phúc lộc” nên tuổi Mùi có cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng. Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ và sẽ có chuyện tình cảm nồng nàn, ngọt ngào.

Từ ngày 24/9 - 10/10, cát tinh “phúc lộc” nên tuổi Mùi có cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bẩm sinh có vận thế rất tốt, lại là người lạc quan, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, con giáp này luôn được sự bảo trợ của thần tài. Thời gian từ ngày 24/9 - 10/10, nhờ quý nhân tương trợ, tài tinh soi chiếu nên tài phú tăng cao, tài lộc rộng mở. Con giáp này liên tiếp thu về những khoản tiền không nhỏ từ công việc chính cũng như việc kinh doanh bên ngoài. Năng lực làm việc xuất sắc nên người tuổi Thìn nhận được sự coi trọng của lãnh đạo nên sự nghiệp hanh thông, có cơ hội tăng chức tăng lương và tài vận dồi dào.

Thời gian từ ngày 24/9 - 10/10, nhờ quý nhân tương trợ, tài tinh soi chiếu nên tài phú tăng cao, tài lộc rộng mở - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực, làm việc gì cũng quang minh chính đại và đặc biệt là “không cần nhìn sắc mặt của người khác, chỉ cần tâm trạng mình tốt là được”. Người tuổi Ngọ đã biết hạ bớt cái tôi để thuận lợi hơn trong việc phát triển sự nghiệp. Chính vì thế mà trong thời gian từ ngày 24/9 đến 10/10, thu nhập của Ngọ cũng dồi dào rất nhiều. Người tuổi Ngọ thường hay gặp khúc mắc, khó khăn trong tình cảm nhưng trong tương lai. Chuyện tình cảm của con giáp khởi sắc mạnh mẽ, mọi vướng mắc đều được giải quyết ổn thỏa, lộc lá tràn vào túi. Trong thời gian từ ngày 24/9 đến 10/10, thu nhập của Ngọ cũng dồi dào rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu Tử vi nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp này được Thần Tài yêu chiều hết mực ban cho vận đổi đời nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng.

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