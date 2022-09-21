Qua đêm nay (21/9), top 3 con giáp sẽ là 'con bạc con vàng' Thần Tài, rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đại phúc đại hỷ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 12:38

Tham khảo bài viết dưới đây để biết qua đêm nay, 3 con giáp nào sẽ tận hưởng được may mắn nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Dự đoán qua đêm nay, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Song bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Qua đêm nay (21/9), top 3 con giáp sẽ là 'con bạc con vàng' Thần Tài, rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đại phúc đại hỷ - Ảnh 1
Dự đoán qua đêm nay, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn rất tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

Qua đêm nay, con giáp tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.

Qua đêm nay (21/9), top 3 con giáp sẽ là 'con bạc con vàng' Thần Tài, rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đại phúc đại hỷ - Ảnh 2
Qua đêm nay, con giáp tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp tài cao, chí lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình. Tử vi có nói, qua đêm nay 21/9, tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công, được 'hưởng' quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

Con giáp tuổi Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Tuổi Ngọ sẽ nhận được những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Sửu nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn.

Qua đêm nay (21/9), top 3 con giáp sẽ là 'con bạc con vàng' Thần Tài, rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đại phúc đại hỷ - Ảnh 3
Tử vi có nói, qua đêm nay 21/9, tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công, được 'hưởng' quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay (19/9), sao trời toả sáng vận mệnh 3 con giáp, hoá sự hung thành cát, mở mắt là thấy tiền, cứ thế làm giàu ú ụ

Sau đêm nay (19/9), sao trời toả sáng vận mệnh 3 con giáp, hoá sự hung thành cát, mở mắt là thấy tiền, cứ thế làm giàu ú ụ

Dự đoán qua đêm nay 19/9, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền, thần Tài hộ mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi thứ 4 tử vi ngày 21/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 49 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới