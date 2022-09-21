Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 13:42

Tử vi nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp này được Thần Tài yêu chiều hết mực ban cho vận đổi đời nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người có cá tính độc lập, mạnh mẽ, họ luôn biết nỗ lực, cố gắng, vượt lên số phận để đạt được điều mình mong muốn. Trong 9 ngày cuối tháng 9/2022, vận may của tuổi Dần sẽ thật sự thịnh vượng. Họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa để xây dựng cơ ngơi ổn định.

Mọi rắc rối tồn đọng được giải quyết một cách êm đẹp, nhờ vậy mà tài vận ngày càng dồi dào. Tuổi Dần sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, nếu không phải thăng tiến lên lương thì ít nhất họ cũng biết được con đường tương lai của mình rộng mở như thế nào. 

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 1
Trong 9 ngày cuối tháng 9/2022, vận may của tuổi Dần sẽ thật sự thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người có cả ngoại hình lẫn sự khéo léo, đặc biệt là với phụ nữ. Con giáp này rất giỏi giao tiếp, có thể tự mình tạo ra may mắn nhờ cách xây dựng các mối quan hệ rộng. Dựa vào tài xã giao, Mão sẽ được nhiều quý nhân giúp đỡ.

9 ngày cuối tháng 9 là khoảng thời gian vượng khí dồi dào của người tuổi Mão. Đặc biệt là lộ trình tài vận, công danh. Với những người làm buôn bán, kinh doanh, Mão sẽ có cung tiền bạc lên như diều gặp gió. Lợi nhuận nhận được từ công việc tăng mạnh mẽ. Nếu làm văn phòng, công sở, ngoài lương thưởng, con giáp này còn nhiều khoản thu phụ từ các dự án, công việc bên ngoài.

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 2
9 ngày cuối tháng 9 là khoảng thời gian vượng khí dồi dào của người tuổi Mão. Đặc biệt là lộ trình tài vận, công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ. Tuy nhiên, điều đó có vẻ đến muộn hơn là họ mong đời. Những tháng đầu năm, tuổi Tỵ đã trải qua nhiều thử thách, khó khăn, thậm chí khiến họ mất hết hy vọng.

Nhưng sang thời điểm này, mọi thứ dường như được thượng đế ban nhiều phước lành cho tuổi Tỵ giống như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc sống tuổi Tỵ như bước sang một trang mới, vận may sẽ thay đổi. Đây là lúc họ sẽ cảm nhận được sự may mắn của mình.

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày sau (21/9 - 26/9): Thiên hỉ - Ngọc hoàng soi chiếu, 3 con giáp được định sẵn trúng số độc đắc, tiền tài không ngừng gia tăng

Tử vi 6 ngày sau (21/9 - 26/9): Thiên hỉ - Ngọc hoàng soi chiếu, 3 con giáp được định sẵn trúng số độc đắc, tiền tài không ngừng gia tăng

Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang trong 6 ngày tới nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

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