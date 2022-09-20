Tử vi 6 ngày sau (21/9 - 26/9): Thiên hỉ - Ngọc hoàng soi chiếu, 3 con giáp được định sẵn trúng số độc đắc, tiền tài không ngừng gia tăng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:35

Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang trong 6 ngày tới nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Tuổi Ngọ

Trong 6 ngày tiếp theo, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan. Trong tình cảm, người tuổi Ngọ đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

Tử vi 6 ngày sau (21/9 - 26/9): Thiên hỉ - Ngọc hoàng soi chiếu, 3 con giáp được định sẵn trúng số độc đắc, tiền tài không ngừng gia tăng - Ảnh 1
Trong 6 ngày tiếp theo, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Tý luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng sang 6 ngày tới đây, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Tý hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất.

Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên bằng lần so với bình thường. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà những chú Chuột sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội.

Tử vi 6 ngày sau (21/9 - 26/9): Thiên hỉ - Ngọc hoàng soi chiếu, 3 con giáp được định sẵn trúng số độc đắc, tiền tài không ngừng gia tăng - Ảnh 2
Sang 6 ngày tới đây, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Tý hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trên thực tế, người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và ham học hỏi những cái mới lạ, vì vậy họ luôn vững tâm với bản thân và luôn cố gắng nỗ lực tìm cho mình cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi cho hay, trong 6 ngày tới, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua được mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Thân thì sắp tới sẽ có vận đào hoa đeo bám, vừa thăng hoa tình cảm, lại vừa có khả năng phát tài.

Tử vi 6 ngày sau (21/9 - 26/9): Thiên hỉ - Ngọc hoàng soi chiếu, 3 con giáp được định sẵn trúng số độc đắc, tiền tài không ngừng gia tăng - Ảnh 3
Tử vi cho hay, trong 6 ngày tới, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Ba giữa tuần (20/9), rồng vây xung quanh, 3 con giáp được nước đẩy thuyền lên, một bước lên ngang hàng đại gia

Đúng ngày mai, thứ Ba giữa tuần (20/9), rồng vây xung quanh, 3 con giáp được nước đẩy thuyền lên, một bước lên ngang hàng đại gia

Tử vi học dự đoán, đúng thứ 3 này, top 3 con giáp may mắn luôn có một hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những chông gai trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 6 ngày tới tử vi hôm nay Dự đoán tử vi ngày mai tử vi ngày 20/9 tử vi thứ 3 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 1 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 57 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng