Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 22/9/2022), va phải Thương Quan, 3 con giáp đón một ngày sóng gió, tăng nỗi muộn phiền, tiền tài thất thoát

Ngày Tị Hợi Tương Xung, 3 con giáp dưới đây có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn trong ngày thứ Năm 22/9/2022.

Tuổi Dần Cục diện Tương Phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Cái tôi quá lớn khiến bạn dễ bị kích động và gây hấn với mọi người xung quanh, từ đó vướng vào đủ rắc rối khác nhau. Đã đến lúc bạn cần thay đổi tính không tốt của mình. Ngày hôm nay, bản mệnh có nhiều việc phải chi tiêu nên tài chính cũng không được dư dả cho lắm. Ngay từ bây giờ, bạn cần phải chi tiêu tiết kiệm hơn, nếu không khi có sự cố xảy ra, bạn sẽ rất bối rối và dễ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thủy sinh Mộc, Bạn và nửa kia của mình đang ở giai đoạn phát triển ổn định. Hai người khá cởi mở với nhau và bạn thích chia sẻ với người ấy một vài bí mật nho nhỏ của mình. Sự thấu hiểu khiến mối quan hệ của hai người ngày càng bền vững hơn.

Ngày hôm nay, bản mệnh có nhiều việc phải chi tiêu nên tài chính cũng không được dư dả cho lắm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Thứ 5 này, tuổi Tị có thể gặp khó khăn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp do ảnh hưởng của Thương Quan. Sự cầu toàn là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng công việc, nhưng mỗi người có một phương pháp làm việc khác nhau. Nếu bạn quá áp đặt người khác nghe theo mình, bạn có thể trở nên xét nét và khó ưa trong mắt đối phương. Thực tế bạn đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, thậm chí trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình. Chuyện tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt. Tình trạng của người độc thân vẫn y nguyên. Chẳng ai có thể giúp được con giáp này ngoài chính bản thân bạn cả. Nếu bạn không chịu mở lòng và chủ động tìm kiếm hạnh phúc thì dù có duyên gặp gỡ cũng chẳng đủ duyên để ở lại.

Thứ 5 này, tuổi Tị có thể gặp khó khăn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp do ảnh hưởng của Thương Quan - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Ngày Tị Hợi Tương Xung, con giáp tuổi Hợi có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn. Dù bạn đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Có lẽ trước hết bạn nên xem lại cách thức làm việc của mình xem đã phù hợp hay chưa. Đã vậy chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ càng gia tăng nỗi muộn phiền cho con giáp này. Thủy – Hỏa xung khắc khiến mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc và tranh cãi liên miên, bản mệnh cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Ngày Tị Hợi Tương Xung, con giáp tuổi Hợi có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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