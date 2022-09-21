Trúng số độc đắc đầu tháng 10/2022, 3 con giáp được Thần Tài hết mực nuông chiều, một bước lên Tiên, lắm của nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 15:57

Bộc lộ hết khả năng trong công việc, 3 con giáp này được sếp tán thưởng, nâng lương liên tục nên thu về khoản tiền lớn vào đầu tháng 10. Hạnh phúc mỉm cười với 3 tuổi nào đây?

Tuổi Dậu

Trời sinh người cầm tinh con Gà rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Trúng số độc đắc đầu tháng 10/2022, 3 con giáp được Thần Tài hết mực nuông chiều, một bước lên Tiên, lắm của nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, bước sang tháng 10, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Dậu sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người mạnh mẽ, trong sự nghiệp có thể bộc lộ tài năng phi thường, tính tình rất sâu sắc, cũng rất lý trí nên khi gặp khó khăn gì họ cũng giải quyết tốt hơn người khác. Do đó người tuổi Tỵ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo là đương nhiên.

Trúng số độc đắc đầu tháng 10/2022, 3 con giáp được Thần Tài hết mực nuông chiều, một bước lên Tiên, lắm của nhiều tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đầu tháng 10 này người tuổi Tỵ sẽ bắt đầu một khúc dạo đầu mới, dấn thân vào một hành trình mới, vận trình sự nghiệp khá ổn định, không những thế bạn còn có có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, bản mệnh được quý nhân ra tay giúp đỡ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, có được nguồn tài lộc phong phú, thu nhập tăng cao.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn.

Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Trúng số độc đắc đầu tháng 10/2022, 3 con giáp được Thần Tài hết mực nuông chiều, một bước lên Tiên, lắm của nhiều tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bước sang tháng mới cũng là lúc họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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