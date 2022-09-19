Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9/2022): Hung tinh rình rập, 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh gặp rắc rối, trở ngại bất ngờ, đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 13:19

Tử vi tuần mới từ 19/9-25/9/2022 báo tín hiệu cấp bách cho 3 con giáp này. Vì trong tuần sẽ không được may mắn nên bạn cần thận trọng mọi việc và dũng cảm vượt qua thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tuổi Ngọ

Ngày Tý Ngọ Tương Xung, người tuổi Ngọ đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý. Đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị với những gì con giáp này có được nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy bạn không nên tiến hành những kế hoạch lớn trong ngày để đề phòng bất trắc.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9/2022): Hung tinh rình rập, 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh gặp rắc rối, trở ngại bất ngờ, đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dù có Thiên Tài mang tới cơ hội kiếm tiền nhưng do hung tinh rình rập nên mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn nghĩ, tốt nhất làm gì bạn cũng nên thận trọng thì hơn.

Bởi có điềm báo con giáp này sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bạn có.

Hỏa – Kim xung khắc, chuyện tình cảm của những chú Ngựa cũng không được tốt đẹp cho lắm. Bạn có thể cảm thấy thất vọng với một nửa của mình khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, những cơn ghen tuông vô lý của người ấy khiến bạn mệt mỏi và chán nản. 

Tuổi Thìn

Nhìn chung tuổi Thìn có tuần mới khá ảm đạm khi gặp hung tinh chiếu mệnh. Đầu tuần chưa có chuyện xảy ra nhưng càng về sau bạn sẽ càng thấy mệt mỏi. Để hạn chế rắc rối, bản mệnh nên kiềm chế tính nóng nảy, mâu thuẫn với mọi người.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn vốn là người thông minh, giỏi thao lược, chủ động trong công việc nhưng khá hấp tấp nên dễ làm hỏng việc.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9/2022): Hung tinh rình rập, 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh gặp rắc rối, trở ngại bất ngờ, đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vận tài lộc nhìn chung không đến mức sa sút thảm hại nhưng vẫn có nguy cơ mất tiền của. Dù bản mệnh kiếm được không ít tiền nhưng cũng chẳng thể giữ được trong tay.

Vận trình tình cảm của đôi lứa yêu nhau cần phải hâm nóng liên tục thì mới có thể giữ gìn được mối quan hệ tình yêu lâu dài, bền chặt.

Tuổi Tỵ

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, sự nghiệp của người tuổi Tỵ khó có thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Dù có bắt tay vào những công việc quen thuộc đi nữa thì bạn cũng dễ gặp rắc rối, trở ngại bất ngờ.

Để tránh những sự cố đáng tiếc trong tuần này, bạn cần tránh những hành động nông nổi hoặc chủ quan. Nếu đã mắc lỗi sai, bạn sẽ gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh đấy.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9/2022): Hung tinh rình rập, 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh gặp rắc rối, trở ngại bất ngờ, đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tình cảm hay sức khỏe đều không phải niềm vui của bạn tuần này, thậm chí cả hai đều tồi tệ khiến bạn mệt mỏi, chán chường. Nhưng đừng vì vậy mà bi quan, hãy dũng cảm đối diện với tất cả thật hiên ngang ắt sẽ có kết quả tốt trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho biết tuần này, 3 con giáp được vào sổ vàng của Thần Tài nên sẽ vượt qua nghèo khó để trở thành đại gia.

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