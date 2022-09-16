“Bóc phốt” 3 con giáp suốt ngày than nghèo nhưng mua được siêu xe, xây nhà tiền tỷ, Qúy Nhân góp sức thổi bay vận khổ, làm đâu trúng đó trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 21:00

Theo tử vi, dự đoán 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ trúng số độc đắc, cuộc đời lên hương vì bao năm qua đã cố gắng tích góp làm ăn. Giờ đây chỉ cần tận hưởng, chú trọng đầu tư để kiếm lời, khả năng cao sẽ thành công vượt trội.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, tuổi Tý là người có tâm hồn lãng mạn, hài hước. Có lúc bạn nghĩ mình phải làm diễn viên nhưng không ngờ sự nghiệp đưa đẩy thế nào bạn lại dấn thân vào con đường buôn bán.

Ban đầu chỉ là nhỏ lẻ sau dần thấy được sự hấp dẫn cũng như món lời công việc này mang lại mà bạn đã quyết định coi đó là cái nghề.

“Bóc phốt” 3 con giáp suốt ngày than nghèo nhưng mua được siêu xe, xây nhà tiền tỷ, Qúy Nhân góp sức thổi bay vận khổ, làm đâu trúng đó trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tình hình tài chính cứ thế mà tăng cao, khả năng cao sau 10 ngày tới bạn sẽ bắt đầu đạt được những cột mốc xứng đáng, gặt hái quả ngọt từ công việc. Càng về sau, khi khẳng định được tên tuổi của mình, có nhiều mối làm ăn ổn định, Tý sẽ khiến người khác phải nể trọng, học hỏi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn rất thông minh, ham học. Từ khi còn nhỏ họ đã luôn nỗ lực tự lập, vươn lên trong cuộc sống. Họ được trời ban cho may mắn, phúc lộc.

Cho dù làm công việc gì thì Dậu cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Dậu nổi tiếng cầu toàn, luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

“Bóc phốt” 3 con giáp suốt ngày than nghèo nhưng mua được siêu xe, xây nhà tiền tỷ, Qúy Nhân góp sức thổi bay vận khổ, làm đâu trúng đó trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tử vi dự báo 10 ngày tới Dậu có tài vận tăng cao, nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người làm kinh doanh sẽ có những thương vụ thuận lợi. Từ đây, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Bên cạnh đó, Dậu còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng. Chỉ cần chăm chỉ trong công việc là thu nhập tăng cao. Tinh thần cũng vì vậy mà phấn chấn hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày tới cho biết, khó khăn đã dần lùi xa khi có Tử Vi Cát tinh hậu thuẫn giúp con giáp tuổi Sửu tháo gỡ được những khúc mắc. Bạn nhìn ra con đường của mình đang đi sáng rõ hơn, nhờ đó mà tinh thần cũng trở nên hứng khởi hơn trước rất nhiều.

“Bóc phốt” 3 con giáp suốt ngày than nghèo nhưng mua được siêu xe, xây nhà tiền tỷ, Qúy Nhân góp sức thổi bay vận khổ, làm đâu trúng đó trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu đừng làm quá lên hay gây ồn ào khi tình cảm không như ý. Bạn cũng cần lưu ý đến những bí mật bị người khác che giấu khi không hiểu rõ sự thật.

Có thể thấy thời gian qua, bản mệnh không tiếc đầu tư tâm sức, tiền bạc cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là lúc bạn có thể nhận được tín hiệu tốt về đầu tư bất động sản hoặc có những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống hôn nhân.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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