Đúng 2 ngày VÀNG (14/9 - 15/9), 3 con giáp được Cát tinh Lục Hợp che chở, Qúy nhân góp sức, đạt đỉnh thăng hoa cả sự nghiệp lẫn tình duyên khiến nhiều người phải ganh tị

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 22:00

Đến giữa tuần, 3 con giáp này sẽ có những thành công rực rỡ và thăng hoa trong tình cảm. Hãy nắm bắt cơ hội vàng để có được cuộc sống như mơ nhé!

Tuổi Thìn tỏa sáng

Trong văn hóa phương Đông, rồng tượng trưng cho tham vọng và thống trị, là biểu tượng của thần thánh, linh thiêng. Bởi vậy người tuổi Thìn được xem là tràn đầy năng lượng và sức mạnh, vừa có sức quyến rũ vừa tỏa sáng, quyền lực và giàu sang. 

Đúng 2 ngày VÀNG (14/9 - 15/9), 3 con giáp được Cát tinh Lục Hợp che chở, Qúy nhân góp sức, đạt đỉnh thăng hoa cả sự nghiệp lẫn tình duyên khiến nhiều người phải ganh tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đến giữa tuần này, người tuổi Thìn do được quý nhân tương trợ, công việc khởi sắc, thuận buồm xuôi gió. Tài vận vượng phát, thu nhập dồi dào. Chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Sức khỏe lưu ý bệnh cũ tái phát. 

Tuổi Tý thăng hoa

Xem tử vi của 12 con giáp, Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Tý vẫn đang bộn bề công việc trong tuần này. Sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở.

Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Đặc biệt thận trọng vì khi bản mệnh thành công sẽ khó tránh khỏi những người nhòm ngó, ghen tị. Lúc này bạn càng phải khiêm tốn, hành xử có chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội, ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng.

Đúng 2 ngày VÀNG (14/9 - 15/9), 3 con giáp được Cát tinh Lục Hợp che chở, Qúy nhân góp sức, đạt đỉnh thăng hoa cả sự nghiệp lẫn tình duyên khiến nhiều người phải ganh tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đường tình duyên của những chú Chuột rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có những bạn còn bất ngờ khi biết được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh, người vẫn hay khiến bạn bực tức lại chính là người luôn quan tâm và lo lắng cho bạn chân thành.

Tuổi Thân rực rỡ

Tuần mới sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần (14/9-15/9). Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong tuần này.

Cát tinh Lục Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Thân. Bạn được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Nhờ phong cách sống biết người biết ta, hòa đồng nên ai cũng muốn được kết giao với bạn.

Đúng 2 ngày VÀNG (14/9 - 15/9), 3 con giáp được Cát tinh Lục Hợp che chở, Qúy nhân góp sức, đạt đỉnh thăng hoa cả sự nghiệp lẫn tình duyên khiến nhiều người phải ganh tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những người tuổi này luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ khi làm bất cứ việc gì. Chính vì thế bạn sẽ đạt được những thành tích vô cùng đáng nể dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Song bạn cũng không đề cao những kẻ giả tạo chỉ lân la làm thân với người khác để chuộc lợi cho bản thân.

Chuyện tình cảm mở ra một bầu trời mới với nhiều điều ngọt ngào hướng đến, trong hai ngày này bạn và người ấy sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, từ đó mà tình cảm gắn kết bền chặt. 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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