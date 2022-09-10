Tuần cuối cùng của tháng 9 (23/9 - 30/9): 3 con giáp này lọt vào sổ VÀNG của Thần Tài, bỏ xa nghèo khó, làm đâu trúng đó, nằm ngủ trên đống tiền là chuyện bình thường

Tuần này là một tuần nở hoa đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới.

Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng để nhận ra xung quanh luôn có những người thật lòng quan tâm và trân trọng mình. Nếu bạn đã có gia đình thì cần giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai, chứ không phải là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của mình.

Đầu tuần, người tuổi này sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong công việc do phải chịu tác động của Thương Quan, Tỷ Kiên và Kiếp Tài. Tuy nhiên, bạn chớ vội đầu hàng trước khó khăn mà hãy luôn cố gắng hết mình. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng hào quang đang đợi bạn phía trước. Thiên Ấn và Chính Quan khẳng định với bạn điều đó.

Mặt khác bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.



Ảnh minh họa

Từ đầu tuần này, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Càng về cuối tháng 9, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn bản tính chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này tự lập và trách nhiệm. Vì thế, dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng tự gánh vác mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.



Ảnh minh họa

Từ tháng 9, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát, phất lên trông thấy. Dẫu gặp gian nan, thử thách họ cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong tuần này, họ có năng lượng lạc quan, tích cực.

Tuần này là khoảng thời gian tốt để họ hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Họ có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!