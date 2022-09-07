Bước sang tháng 12 tiết trời mát mẻ, 3 con giáp này cũng “mát lòng” vì được Thần Tài cưng như trứng, ăn nên làm ra, Tết lái xe sang về nhà, họ hàng ngưỡng mộ, ba mẹ tự hào

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 17:00

Tháng 12 là thời điểm thần Tài yêu thương, thần may mắn phù hộ, nên 3 con giáp này công việc thăng tiến, hạnh phúc tràn đầy.

Tuổi Hợi

Cát tinh soi chiếu giúp người tuổi Hợi từ trước đến nay vốn khá “im hơi lặng tiếng” bỗng nhận được sự quan tâm, chú ý hơn hẳn ngày thường. Vì vậy, bạn đừng ngại ngùng gì mà hãy trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, thoải mái thể hiện tài năng của mình, chắc chắn bạn sẽ được mọi người tôn trọng và công nhận.

Bước sang tháng 12 tiết trời mát mẻ, 3 con giáp này cũng “mát lòng” vì được Thần Tài cưng như trứng, ăn nên làm ra, Tết lái xe sang về nhà, họ hàng ngưỡng mộ, ba mẹ tự hào - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tháng cuối năm 2022, những người làm ăn, kinh doanh hẳn sẽ nhận được sự yêu mến của khách hàng nhờ tính tình nhiệt tình, cởi mở của mình. Bạn dễ dàng làm ăn vượt chỉ tiêu của mình trong ngày hôm nay và kiếm được về một khoản lớn. Nếu làm đầu tư, bạn chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với đối tác và đối tác sẽ dành cho bạn nhiều ưu đãi mà người ngoài chẳng thể nào có được. Còn nếu là người làm nghề tự do, bạn sẽ nhận được một khoản tiền công xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra từ trước đó.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phóng khoáng, không quan tâm nhiều đến thế giới ngoài kia và sẽ luôn giữ được cá tính riêng mình. Họ lạc quan và kiên định với ước mơ của bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của con giáp này sẽ có những điều vô cùng đáng trông đợi.

Theo tử vi, cuối năm 2022, đặc biệt vào tháng 12, ngôi sao may mắn sẽ trở lại với con giáp này. Người tuổi Dần sẽ gặp gỡ được nhiều quý nhân, được họ chỉ dẫn đường lối và tiến bước dài trên con đường thành công. 

Bước sang tháng 12 tiết trời mát mẻ, 3 con giáp này cũng “mát lòng” vì được Thần Tài cưng như trứng, ăn nên làm ra, Tết lái xe sang về nhà, họ hàng ngưỡng mộ, ba mẹ tự hào - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Người tuổi này vốn dám nghĩ dám làm, luôn biết trân trọng và nắm bắt cơ hội nên sẽ dễ dàng đạt được thành công về những điều mình theo đuổi. 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt rất yêu thích việc kiếm tiền và nhạy cảm với việc kiếm tiền. 

3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12, do được thần Tài yêu thương nên người tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài. Con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lương do hoàn thành công việc xuất sắc, đặc biệt tiền thưởng cuối năm của con giáp này sẽ tăng lên gấp ba, gấp bốn năm trước.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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