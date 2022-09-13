Kim đồng hồ chạm mốc 0h01 ngày 30/9/2022: 3 con giáp này Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, nghèo khó hóa giàu sang phú quý, ngày đi chơi tối về đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 04:00

Tử vi chỉ ra 3 con giáp thay đổi vận mệnh từ nghèo khó hóa giàu có trong tháng 10 tới. Họ sẽ nhận được nhiều lộc trời ban, cuộc sống hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách thoát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay.

Kim đồng hồ chạm mốc 0h01 ngày 30/9/2022: 3 con giáp này Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, nghèo khó hóa giàu sang phú quý, ngày đi chơi tối về đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Con giáp tuổi Hợi luôn đã sẵn sàng để đón nhận những thách thức. Chính sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp vươn mình phát triển vượt bậc.

Vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên bước qua tháng mới, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những con giáp này cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Kim đồng hồ chạm mốc 0h01 ngày 30/9/2022: 3 con giáp này Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, nghèo khó hóa giàu sang phú quý, ngày đi chơi tối về đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đặc biệt thời điểm tháng 10, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Đây là lúc tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ.

Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Dậu. Trời sinh người tuổi Dậu vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Kim đồng hồ chạm mốc 0h01 ngày 30/9/2022: 3 con giáp này Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, nghèo khó hóa giàu sang phú quý, ngày đi chơi tối về đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tử vi trong tháng tới người tuổi Dậu sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Gà rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Dậu biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Dậu rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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