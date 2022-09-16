Ông Tơ Bà Nguyệt bỏ quên 3 con giáp này nên dù ngồi yên từ đầu đến cuối năm 2022, tình yêu vẫn không chịu tới, bù lại trong lúc “ế” chăm chỉ làm việc nên sang năm tiền đầy túi

Tuổi Sửu có lối sống rất rõ ràng, trách nhiệm. Đặc biệt với đàn ông tuổi này, họ luôn muốn chắc chắn rằng mình có thể chăm lo cho người ấy đầy đủ, không để cả 2 chia tay vì chuyện kinh tế nên thời còn trẻ chủ yếu tập trung làm ăn.

Họ cho rằng kinh tế là nền tảng của mọi thứ, sau khi có sự nghiệp thì chuyện tình cảm sẽ bớt căng thẳng hơn. Do đó, họ cần thời gian nỗ lực cho sự nghiệp, đến khi thành công mới tìm kiếm tình yêu.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền.

Đặc biệt, người tuổi Thân chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Thân luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.



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Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thân rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ. Sang năm 2023, Thân hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ.

Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Thân sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được dự đoán gặp phải vận xấu về tình duyên trong năm 2022. Người độc thân nên để ý những đối tượng cùng chí hướng trong công việc. Đừng ngại chủ động nếu bạn gặp một đối tác tiềm năng tương lai.

Ngoài ra, tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách với những người khác giới, nhất là với những người đã có gia đình để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có.



Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến năm 2023 tuổi Mão có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng cho sự chăm chỉ của mình vào giữa năm. Tài chính của bạn đang được cải thiện vì bạn không ngừng nỗ lực. Sự chăm chỉ sẽ được đền đáp nếu bạn vẫn kiên nhẫn.

Đồng thời, sự nghiệp của Mão cũng có một quỹ đạo đi lên. Bạn sẽ gặp nhiều người muốn đầu tư vào doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ gặp gỡ các chuyên gia từ các quốc gia khác.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!