3 tuổi 99% trúng số độc đắc sau 0h 20/9/2022, có Qúy Nhân phù trợ nên làm ăn tấn tới, Tài Lộc cực vượng, một bước tiến vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 10:51

Tử vi cho biết tuần này, 3 con giáp được vào sổ vàng của Thần Tài nên sẽ vượt qua nghèo khó để trở thành đại gia.

Tuổi Tý

Tử vi báo tín hiệu tốt, có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Ngay khi bước qua ngày mai, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

3 tuổi 99% trúng số độc đắc sau 0h 20/9/2022, có Qúy Nhân phù trợ nên làm ăn tấn tới, Tài Lộc cực vượng, một bước tiến vào giới thượng lưu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định. Tuy nhiên, những nhiệm vụ trong công việc tuần này nặng nề hơn, thậm chí là người tuổi này có thể chịu trách nhiệm giải quyết một vài vấn đề nan giải. Song, Quý Nhân xuất hiện giúp bản mệnh tìm ra được hướng giải quyết phù hợp và tốt nhất.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, Lục Hợp mang tới cho người tuổi Sửu vận trình tài lộc khởi sắc. Chuyện làm ăn thuận lợi, giúp cho con giáp này thu lợi lớn về cho mình. Bản mệnh dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn, từ đó mạnh dạn đầu tư khi cần và cũng biết khi nào mình nên thận trọng.

Tài lộc và cả sức khỏe tuần này đều đến thật tốt đẹp với tuổi Sửu, từ đây bạn có thể dễ dàng chinh phục những mục tiêu mà bản thân đã đề đạt trước đó.

3 tuổi 99% trúng số độc đắc sau 0h 20/9/2022, có Qúy Nhân phù trợ nên làm ăn tấn tới, Tài Lộc cực vượng, một bước tiến vào giới thượng lưu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu và người ấy cũng vô cùng tốt đẹp, 2 bạn ngày một thấu hiểu nhau nhiều hơn, nhờ đó mà tình cảm thêm gắn kết và bền chặt hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tuất vận trình tài lộc cực vượng. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên chú ý duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nơi công sở để có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi gặp khó khăn hoặc khi rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc.

3 tuổi 99% trúng số độc đắc sau 0h 20/9/2022, có Qúy Nhân phù trợ nên làm ăn tấn tới, Tài Lộc cực vượng, một bước tiến vào giới thượng lưu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là qua ngày mai. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của người đã có gia đình ổn định, còn người độc thân gặp được mối nhân duyên tốt lành trong ngày thứ Sáu do gặp Đào hoa và Quý Nhân phù trợ.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Ông Tơ Bà Nguyệt bỏ quên 3 con giáp này nên dù ngồi yên từ đầu đến cuối năm 2022, tình yêu vẫn không chịu tới, bù lại trong lúc “ế” chăm chỉ làm việc nên sang năm tiền đầy túi

Ông Tơ Bà Nguyệt bỏ quên 3 con giáp này nên dù ngồi yên từ đầu đến cuối năm 2022, tình yêu vẫn không chịu tới, bù lại trong lúc “ế” chăm chỉ làm việc nên sang năm tiền đầy túi

Trong khi độc thân, 3 con giáp này có nhiều thời gian để chú tâm vào việc kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp nên sang năm 2023 sẽ đỡ vất vả. Khả năng cao sẽ có cả tình lẫn tiền nên hãy cố gắng phát huy và kiên nhẫn chờ đợi thêm bạn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 tuổi giàu sang con giáp Thần Tài Quý nhân xuất hiện

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới