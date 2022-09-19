Tử vi báo tín hiệu tốt, có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Ngay khi bước qua ngày mai, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định. Tuy nhiên, những nhiệm vụ trong công việc tuần này nặng nề hơn, thậm chí là người tuổi này có thể chịu trách nhiệm giải quyết một vài vấn đề nan giải. Song, Quý Nhân xuất hiện giúp bản mệnh tìm ra được hướng giải quyết phù hợp và tốt nhất.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, Lục Hợp mang tới cho người tuổi Sửu vận trình tài lộc khởi sắc. Chuyện làm ăn thuận lợi, giúp cho con giáp này thu lợi lớn về cho mình. Bản mệnh dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn, từ đó mạnh dạn đầu tư khi cần và cũng biết khi nào mình nên thận trọng.

Tài lộc và cả sức khỏe tuần này đều đến thật tốt đẹp với tuổi Sửu, từ đây bạn có thể dễ dàng chinh phục những mục tiêu mà bản thân đã đề đạt trước đó.



Ảnh minh họa

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu và người ấy cũng vô cùng tốt đẹp, 2 bạn ngày một thấu hiểu nhau nhiều hơn, nhờ đó mà tình cảm thêm gắn kết và bền chặt hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tuất vận trình tài lộc cực vượng. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên chú ý duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nơi công sở để có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi gặp khó khăn hoặc khi rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc.



Ảnh minh họa

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là qua ngày mai. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của người đã có gia đình ổn định, còn người độc thân gặp được mối nhân duyên tốt lành trong ngày thứ Sáu do gặp Đào hoa và Quý Nhân phù trợ.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!