Thời tới cản không kịp, 9 ngày cuối tháng 9 (21 - 30/9/2022): 3 con giáp bỗng nhiên đổi vận, trở thành đại gia, xài tiền không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 10:36

Tháng 9 là thời điểm mà 3 con giáp này nhận được nhiều lộc trời, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi.

Tuổi Mùi

Tháng 9 này người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Không chỉ có cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ mà con giáp này còn có tử vi cát tinh soi đường chỉ lối. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của Mùi khá thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Thời tới cản không kịp, 9 ngày cuối tháng 9 (21 - 30/9/2022): 3 con giáp bỗng nhiên đổi vận, trở thành đại gia, xài tiền không cần nhìn giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đặc biệt, trong tháng 9 này người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, người tuổi Mùi hứa hẹn đều đạt được bước nhảy vọt.

Những khó khăn đến với Mùi trong thời gian trước bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo cuối tháng 9, vận trình tổng thể tuổi Tý thuận lợi hết mực. Công việc trong tháng tương đối suôn sẻ, thuận lợi khi được quý nhân hỗ trợ. Tuy bản mệnh bận rộn hơn rất nhiều nhưng gặt hái được không ít thành công trong thời gian này.

Thời tới cản không kịp, 9 ngày cuối tháng 9 (21 - 30/9/2022): 3 con giáp bỗng nhiên đổi vận, trở thành đại gia, xài tiền không cần nhìn giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân.

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tháng.

 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường khá chín chắn, tính cách ổn định. Họ nhanh nhạy, thường quan sát sự vật, sự việc một cách tỉ mỉ. Đồng thời Dậu cũng rất tích tực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ vậy bản mệnh có tương lai tươi sáng.

Cuối tháng 9 chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Dậu. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Dậu có thể nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì Dậu cũng có thể kiếm bộn tiền.

Thời tới cản không kịp, 9 ngày cuối tháng 9 (21 - 30/9/2022): 3 con giáp bỗng nhiên đổi vận, trở thành đại gia, xài tiền không cần nhìn giá - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vốn dĩ Dậu có trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực. Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối tháng càng thêm tốt đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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