Trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày tới (29/8-4/9): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tình tiền - công danh đều viên mãn như mơ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 12:20

Nhờ được Thần Tài ưu ái mà 3 con giáp này liên tục đón tin vui tài lộc trong tuần mới này (29/8-4/9).

Tuổi Thìn

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày tới (29/8-4/9): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tình tiền - công danh đều viên mãn như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp cũng như tiền tài trong tuần này (29/8-4/9). Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Tài lộc rực rỡ khi bạn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Tuổi Ngọ

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày tới (29/8-4/9): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tình tiền - công danh đều viên mãn như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ mang bản tính lương thiện, hoạt bát, tốt bụng. Bạn người khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử, được lòng nhiều người. Người tuổi Ngọ đa phần thành công trên thương trường và cả quan trường. Bạn là người có chí tiến thủ.

Theo tử vi con giáp cho biết, bước sang tuần mới này (29/8-4/9), người tuổi Ngọ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Trong những ngày tới đây, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Ngọ còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường Ngọ cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối năm càng vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được.

Tuổi Hợi

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày tới (29/8-4/9): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tình tiền - công danh đều viên mãn như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống, giúp mọi thứ ngày càng viên mãn tốt đẹp. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi luôn có chí cầu tiến, không nề hà công việc khó khăn vất vả, nhờ vậy mà thành công đến sớm hơn dự kiến. 

Tử vi học có nói, bước sang tuần mới này (29/8-4/9), cuộc sống tuổi Hợi có nhiều bước chuyển tích cực, thời gian trước họ đã phải đối mặt với nhiều gian nan, thậm chí là phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều nhưng sắp tới đây mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng.

Tuần mới này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, những chuyện nhỏ trong cuộc sống đều vận hành trơn tru. Ngoài ra, thời gian này tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, cứ nỗ lực hết mình, ắt hẳn sẽ thành công vang dội. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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