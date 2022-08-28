Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) đón chào tháng 9, TOP 3 con giáp chuẩn bị rộng cửa đón phúc khí, đầu tư đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 08:46

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) dự báo, 3 con giáp sau đây phát tài cực lớn, bội thu tiền của, vận trình hanh thông vô cùng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có cơ hội trở thành con giáp phát tài tuần này (29/8 - 4/9). Bản mệnh may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên công việc và học hành bớt khó khăn, tiền bạc đổ ào ào về trong túi.

Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ dần dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống khiến bạn thở phào nhẹ nhõm.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) đón chào tháng 9, TOP 3 con giáp chuẩn bị rộng cửa đón phúc khí, đầu tư đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, chuyện kiếm tiền tiến triển tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Bạn nào có việc quan trọng muốn làm như xuất ngoại, khai trương, nhập hàng hay đi xa thì nên chọn ngày thứ 2 hoặc thứ 7 sẽ cực kì thuận lợi.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được khoản tiền thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng kiếm tiền mới cho cả tập thể.

Tuy nhiên, để kiếm tiền về đầy túi, tuổi Tý sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Tuổi Ngọ

Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Ngọ trên phương diện sự nghiệp. Đầu tuần, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân.

Phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) đón chào tháng 9, TOP 3 con giáp chuẩn bị rộng cửa đón phúc khí, đầu tư đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn đã bước qua quá khứ và tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Rất nhiều người muốn làm quen với bạn đấy.

Tuổi Hợi

Bước sang tuần mới này (29/8 - 4/9), con giáp Hợi được sao Tử Vi chiếu mệnh nên công việc và học hành bớt được phần nào khó khăn. Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ dần dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống, hãy thở phào nhẹ nhõm vì bạn được phép làm điều đó.

Công việc đón nhận nhiều tin vui, không phải va chạm với những người có năng lực yếu kém nhưng thích thể hiện. Có một vài khó khăn nhưng điều đó là không đáng kể và bạn sẽ hoàn thành tốt thôi, đặc biệt là những bạn nam đang tự lập nghiệp hoặc làm công sở.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) đón chào tháng 9, TOP 3 con giáp chuẩn bị rộng cửa đón phúc khí, đầu tư đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính đang ổn định nên đừng đả động quá nhiều. Đầu tuần và cuối tuần cát tinh sẽ phù trợ giúp bạn có được nguồn tiền vào đều đặn và khá tốt. Bên cạnh đó, Thực Thần còn đem lộc ăn uống và buôn bán đến cho tuổi này ngay trong ngày thứ 2, bạn nào buôn bán thì sẽ có lãi.

Tin vui nữa đến với bạn chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Các bạn dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới 1 mối quan hệ lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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