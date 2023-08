Trúng số cực đậm lên đến 100 tỷ vào chiều mai (Chủ nhật, 28/8), 3 con giáp muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, cuộc đời thịnh vượng như mơ

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi Chủ nhật cuối tuần này (28/8), người tuổi Mão được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Vận may vào ngày này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp cuối tuần rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn. Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.