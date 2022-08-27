Kể từ hôm nay (1/8 âm lịch), Thần linh thấu tỏ, soi đường chỉ lối cho 3 con giáp bước qua cơn hoạn nạn, kiếm tiền dễ như chơi, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc cất cánh

Tử vi dự báo rằng, kể từ mùng 1/8 âm lịch trở đi, tuổi Thân có hai đại cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tài lộc thăng hoa không ngừng. Con giáp này được cấp trên ưu ái, giúp đỡ trong công việc. Nhân duyên tốt cũng giúp bản mệnh gây dựng và duy trì các mối quan hệ có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp. Tuổi Thân có thể kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng hơn, túi tiền trở nên rủng rỉnh, cuộc sống dư dả hơn.

Những người cầm tinh con Khỉ có tính cách nhiệt tình, vui vẻ, giỏi ngoại giao. Nhờ đó, con giáp này có thể dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ thân thiết với mọi người. Bản mệnh không thiếu bạn để chơi, quý nhân lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc từ đầu tháng 8 âm lịch tới cuối năm, vận khí của tuổi Mùi trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Tử vi học có nói, từ tháng 8 âm lịch cho đến cuối năm, hầu như người tuổi Thân làm gì cũng thành công viên mãn. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, người tuổi Thân chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ mùng 1/8 âm lịch tới cuối năm, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Mùi từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ giờ tới cuối năm, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Tuổi Hợi

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Hợi trong những tháng cuối năm, mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Theo đó, từ mùng 1/8 âm lịch cho đến cuối năm, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi Hợi có lợi thế hơn hẳn mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng, thậm chí còn có thể đổi đời trong phút chốc.

Sức khỏe của người tuổi Hợi cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy chì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm