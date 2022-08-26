Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (1/8 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp hưởng đại cát đại lợi, phú quý vô biên, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 17:40

Chỉ cần bước sang mùng 1/8 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây sẽ cầu được ước thấy, mọi việc đều trở nên tốt đẹp hơn.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (1/8 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp hưởng đại cát đại lợi, phú quý vô biên, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 7 âm lịch vừa qua, những người tuổi Mùi phạm Xung Thái Tuế nên chịu một đòn giáng khá nặng. Nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề, có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ. Nhưng con giáp này nên tỉnh táo để đối phó với những khó khăn.

Thế nhưng bước sang tháng 8 âm lịch này sẽ bù đắp cho Mùi bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Con giáp này có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Bạn tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà bạn gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè. Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của bạn bè cũng như người bạn đời của mình mà tuổi Mùi mới có được sức mạnh tinh thần to lớn và sự quả quyết ấy.

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (1/8 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp hưởng đại cát đại lợi, phú quý vô biên, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu luôn giữ thái độ lạc quan dù trong hoàn cảnh, hơn nữa họ luôn tự tin trong cuộc sống và luôn phấn đấu để có thể có được vị trí số một trong cuộc sống.

Theo tử vi cho biết, bước sang tháng 8 âm lịch tới đây, Dậu được Thần Tài chiếu mệnh nên tài vận vô cùng hanh thông. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân nâng đỡ nên công việc kinh doanh và sự nghiệp cũng ngày càng hồng phát, hưng vượng, số tiền kiếm được tăng nhanh phi mã, không chỉ thỏa mãn được cuộc sống hàng ngày mà con giáp này còn tạo dựng được khoản tích lũy không nhỏ.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Dậu trong tháng mới này cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Sửu

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (1/8 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp hưởng đại cát đại lợi, phú quý vô biên, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Con giáp này cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người.

Tử vi mùng 1/8 âm lịch cho biết, Sửu được Thần Tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn.

Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Sửu làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ. Ngoài ra, Sửu còn được quý nhân giúp đỡ, chạm đến vinh quang. Tài lộc có nhiều điểm sáng, thu nhập ổn định, con giáp có cuộc sống giàu sang phú quý.

Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên của Sửu, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Sửu có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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