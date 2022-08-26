Theo tử vi cho biết, bước sang tháng 8 âm lịch tới đây, Tam Hợp cục giúp Dần thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị.

Trong suốt thời gian qua, tuổi Dần đã bí mật làm việc chăm chỉ, dành thời gian và năng lượng của mình cho công việc, nỗ lực hết mình để phát triển khiến mọi người phải nể.

Tỵ là con giáp tiếp theo được tiên đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch tới đây. Theo đó, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều điểm sáng cả về công việc, tiền bạc cho tới tình cảm.

Nhưng dù có đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa thì Dần cũng sẽ không khoe khoang về thành quả của mình, Dần nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, phải khiêm tốn thì mới được người khác nể mình. Tháng 8 âm đến đem vận xui tan biến đi, vận may ập đến, làm ăn phát tài trong thầm lặng, sự nghiệp đầy hứa hẹn, cuộc đời đầy bất ngờ nhé Dần. Cuối năm nay, những người tuổi Dần sẽ thực hiện được ước mơ bấy lâu mà họ ấp ủ.

Qua tháng mới này, Tỵ được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, con giáp này dám nghĩ dám làm, không bao giờ sợ thất bại, không cảm thấy mình làm việc vô ích trong quá trình theo đuổi ước mơ trong tương lai. Bạn luôn vững niềm tin và làm việc chăm chỉ theo hướng có ánh sáng. Bạn không ngại khó, không ngại vất vả, bạn luôn tin rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng và cuối cùng thần may mắn sẽ mở ra mọi thứ tươi đẹp. Sau nhiều lần xoay sở, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình.

Tháng 8 âm lịch, những điều tốt đẹp đến với tuổi Tỵ rất nhanh, bạn có số thành công và tương lai tươi sáng. Các cơ hội phát tài, kiếm tiền liên tiếp đến với con giáp này, đồng thời, bạn bè cũng mang lại những tin tức đầu tư tốt đẹp đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp tiếp theo có số mệnh tụ tài đắc lộc trong tháng 8 âm lịch. Vận khí của Tuất trong tháng mới này đương lên, mọi sự thuận buồm xuôi gió, guồng quay vào đúng chỗ, xóa bỏ mọi khó khăn trắc trở, hiềm khích lâu ngày được tháo gỡ, vận trình trước mắt tươi sáng rực rỡ vô cùng.

Con giáp này được mệnh cung Thiên Giải và Giải Thần cát tinh trợ lực nên bản mệnh liên tiếp đón hỷ sự, vận khí không ngừng gia tăng. Sự nghiệp được Thiên Giải che chở nên có bước phát triển đột phá, tài năng tỏa sáng.

Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp Tuất còn được Dịch Mã cát tinh giúp nên họ càng trở nên xông xáo, chủ động ra ngoài tìm kiếm cơ hội làm ăn cũng như mở rộng không gian phát triển.

Tuổi Mão

Lục Hợp xuất hiện ngay trong tháng 8 âm lịch này, mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của tuổi Mão. Bạn đã được trau dồi cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn rất xuất sắc ở mọi khía cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, cuộc đời của người tuổi Mão không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn cũng có thể gặp vận đen, hoặc có thể bị khó khăn cản trở mà lâm vào cảnh buồn phiền. Dù vậy, tuổi Mão sẽ không bao giờ từ bỏ bản thân, luôn cố gắng vượt qua thử thách và loại bỏ mọi rắc rối. Bạn sẽ không để lại quá nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời và luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho bản thân và gia đình.

Nói cách khác, những người như Mão thì dù có vấp ngã, vất vả bao nhiêu cũng có thể chấp nhận thất bại, chịu đựng được khó khăn để có được vinh quang do thành công mang lại. Bước sang tháng mới này, vận mệnh chuyển biến khiến tài vận của Mão trở nên tốt hơn. Bạn sẽ thoát khỏi vận rủi với nụ cười trên môi và thành công trên mọi nẻo đường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm