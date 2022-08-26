Tử vi đã chỉ điểm, đúng 7h sáng mùng 1/8 ÂL, có Thần Tài đứng chờ trước cổng: TOP 3 con giáp này chỉ việc cõng lộc về nhà, tình - tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 10:35

Bước sang tháng 8 âm, nhờ có Thần Tài hộ mệnh nên 3 con giáp này sẽ gặt hái thành công, thu về những khoản tiền lớn.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ đa phần là những con người thông minh, sâu sắc, sở hữu kiểu tính cách phức tạp, đan xen, có những lúc thì rất nhiệt huyết, sôi nổi, cũng có những lúc lại lạnh như băng, trong các tình huống nguy nan đều bình thản, trầm lặng như mắt bão, nói chung là rất khó đoán định.

Chuyện tài lộc của người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 cũng phức tạp hệt như tính cách của họ vậy.

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 7h sáng mùng 1/8 ÂL, có Thần Tài đứng chờ trước cổng: TOP 3 con giáp này chỉ việc cõng lộc về nhà, tình - tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như những tháng đầu năm, người tuổi Ngọ dễ gặp vận xui, làm chuyện gì cũng như có người cản lại, thì đến tháng 8 âm với họ lại là chuyện khác. Cụ thể, từ đầu tháng 8 âm, người tuổi Ngọ sẽ bước qua bóng tối của tháng 7 âm, tháng cô hồn và sẽ chuyển sang một giai đoạn với nhiều thay đổi tích cực và bất ngờ, từ chuyện sức khỏe cho đến công việc và các mối quan hệ trong riêng tư.

Nếu biết chăm chỉ, nỗ lực và nắm bắt cơ hội, đây cũng chính là lúc người tuổi Ngọ làm nên 1 cú lội ngược dòng ngoạn mục, làm gì cũng thành công, có quý nhân phù trợ, chuyện kinh doanh buôn bán trở nên thuận lợi bất ngờ, giúp họ trở nên giàu có, hoặc chí ít cũng có cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Thân

Những người sinh ra năm Thân rất dịu dàng và ấm áp. Trong tháng 7 âm lịch vừa qua, họ bị ức hiếp vì lòng tốt mà mất một số tiền nhưng lại phá tài, tiêu trừ tai họa. Tuy nhiên kể từ mùng 1/8 âm lịch này, Thân sẽ mang mệnh phú quý, vượng phát tài lộc dồi dào, phát triển bản thân. Giúp kiếm được một khoản thu nhập, để bạn có thể mở ra hạnh phúc.

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 7h sáng mùng 1/8 ÂL, có Thần Tài đứng chờ trước cổng: TOP 3 con giáp này chỉ việc cõng lộc về nhà, tình - tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện với Thân trong tháng 8 âm lịch này. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy.

Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Bạn dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trời sinh hầu hết đều là những người nhanh nhẹn và nhạy cảm nên cũng dễ nắm bắt nhiều cơ may trong cuộc sống. Nếu trong 7 âm lịch vừa qua là thời gian khó khăn nhất của tuổi Hợi. Không những hay ốm đau, họ còn hay gặp phải những chuyện không đâu khiến họ đau đầu. Công việc cũng không được như ý.

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 7h sáng mùng 1/8 ÂL, có Thần Tài đứng chờ trước cổng: TOP 3 con giáp này chỉ việc cõng lộc về nhà, tình - tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 âm lịch này trở đi, mọi chuyện đối với họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Trong thời gian này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình nếu bạn chịu mở lòng. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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