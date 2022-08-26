Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, ngàn sao tinh tú hội tụ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 08:21

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh ra có số mệnh phú quý, trong tháng 8 âm lịch tới, họ sẽ được Thần Tài chiếu cố, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi thứ xảy ra đều rất suôn sẻ.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết xử lý khéo léo trong mọi tình huống phức tạp. Trong cuộc sống, con giáp này luôn có trách nhiệm với bản thân mình và những người xung quanh, họ sống tử tế, biết trước biết sau nên luôn được mọi người yêu mến.

Tuổi Mão được xem là con giáp được mang nhiều phúc đức nhất, bất kể gặp khó khăn hoạn nạn đều có quý nhân bên cạnh giúp đỡ. Trời sinh tuổi Mão có số mệnh phú quý, nhưng họ sẽ phải đối mặt với khó khăn trong một giai đoạn nhất định, nếu vượt qua được thì cuộc đời sẽ lên hương.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, ngàn sao tinh tú hội tụ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước sang tháng 8 âm lịch này, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước sang trang mới, không những sự nghiệp thăng hoa thịnh vượng mà tiền tài ồ ạt chảy vào túi không ngừng. Đây được xem là giai đoạn hoàng kim trong cuộc đời tuổi Mão, vì vậy việc cần làm chính là nắm bắt thời cơ, phát huy mọi thế mạnh để sở hữu cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có óc quan sát tinh tế và khả năng chiến đầu bền bỉ, kiên cường mà các con giáp khác phải nể phục. Đó cũng chính là những bí quyết tuyệt vời để họ đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Con giáp này sống khoan dung, độ lượng nên cũng có nhiều bạn tốt, và nhiều người trong số này chính là những quý nhân hỗ trợ họ rất nhiệt thành trong sự nghiệp vào dịp cuối năm.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, ngàn sao tinh tú hội tụ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 cô hồn vừa qua, Ngọ gặp phải chuyện thị phi cũng như các mâu thuẫn khó hòa giải trong cuộc sống. Tài vận trong tháng 7 âm lịch cũng không thật sự khởi sắc với con giáp này.

Tuy nhiên, khi đã bước qua tháng 8 âm lịch, một con đường thênh thang rực rỡ lại đang chờ đón họ. Ngay từ mùng 1 đầu tháng, vận may của người tuổi Ngọ sẽ trở nên nở rộ hơn bao giờ hết, tiền bạc "rủ nhau" chạy vào túi Ngọ, giúp họ có được cuộc sống dư dả, sung túc.

Tuổi Thân

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8 âm lịch), Phật Bà hiển linh, ngàn sao tinh tú hội tụ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin tử vi cho thấy tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 là khoảng thời gian "đại cát đại lợi" của người tuổi Thân. Không chỉ có thu nhập chính từ công việc hiện tại, thu nhập của họ còn tăng lên từ nhiều nguồn khác. Vì vậy mà túi tiền của họ khá rủng rỉnh trong tháng mới này.

Với những người tuổi Thân đang kinh doanh, đây sẽ là thời điểm làm ăn cực thịnh của họ, lãi mẹ đẻ lãi con. Còn người làm công ăn lương sẽ phát huy được tối đa năng lực và được thăng tiến trong công việc.

Hơn thế nữa, không chỉ dừng lại ở tháng 8 âm lịch mà vận may này sẽ theo chân người tuổi Thân đến hết năm 2022. Vì vậy mà nếu biết phấn đấu thì họ sẽ nhanh chóng thành triệu phú trong khoảng thời gian này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chưa đầy 24h nữa là bước sang tháng 8 âm lịch, ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp này, phi những nước đại tiến tới thành công, triệu sự như ý, tỷ lần hạnh phúc

Chưa đầy 24h nữa là bước sang tháng 8 âm lịch, ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp này, phi những nước đại tiến tới thành công, triệu sự như ý, tỷ lần hạnh phúc

Tháng mới đầy hy vọng đang vẫy gọi, những con giáp dưới đây hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều may mắn và được lộc làm ăn, tha hồ tiền vàng đầy két.

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