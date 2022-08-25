Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 22:34

Kể từ ngày 29/7 âm lịch này, 3 con giáp sau đây sẽ đón tin vui, nhiều hỷ sự về đường tài lộc, sự nghiệp.

Tuổi Tý

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý đa phần đều giỏi giang, tháo vát. Họ chăm chỉ, tận tâm với công việc. Để đạt được mục tiêu, dù khó khăn, thử thách đến đâu họ cũng không bỏ cuộc.

Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), con giáp tuổi Tý nhận phúc lộc đủ đầy. Sắp tới đây, người tuổi này làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thu về thành quả. Họ có thể sẽ nhận được những công việc, cơ hội làm ăn mới. Điều quan trọng là người tuổi Tý cần chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Từ đây đến cuối năm, Tý cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Đặc biệt, những người tuổi Tý còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi sẽ chẳng có gì khó.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Mùi thường mạnh mẽ quyết đoán, có ý chí hơn người. Đồng thời con giáp này lại vô cùng chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Mùi tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Theo tử vi cho biết, bước qua ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (29/7), vận trình của Mùi sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong thời gian tới, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Mùi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình nhé!

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên 3 con giáp song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thông minh, khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu cũng có bạn. Con giáp này thân thiện, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác.

Con giáp này làm việc gì cũng nghiêm túc, quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt, luôn tỉ mỉ nên ít mắc các sai sót. Theo tử vi 12 con giáp, đúng 0h đêm ngày 29/7 âm lịch, người tuổi Dậu được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể.

Trong thời gian sắp tới, người tuổi Dậu gặp nhiều điều may trong sự nghiệp. Họ sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở. Người tuổi này trước đây còn thiếu thốn thì thời gian sắp tới sẽ là cơ hội kiếm thêm thu nhập, trả hết nợ nần. Con giáp tuổi Dậu còn cô đơn cũng sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ. Nếu may mắn gặp được người phù hợp thì cuộc sống của họ sẽ ngày càng thăng hoa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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