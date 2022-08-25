3 con giáp được Cát Tinh nhập mệnh, trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8)

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 17:56

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp này chắc chắn ngày cuối tuần bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, cuộc sống bắt đầu lên hương từ đây.

Tuổi Sửu

Sửu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Sửu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì con giáp này luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

3 con giáp được Cát Tinh nhập mệnh, trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, Sửu sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8), cuộc sống tuổi Sửu sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của Sửu sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ được nhận xét khá hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Tỵ cũng rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Đứng trước khó khăn, thử thách, con giáp này thể hiện được sự can đảm, điềm tĩnh.

3 con giáp được Cát Tinh nhập mệnh, trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8), Tỵ có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Tỵ giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Tỵ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Ngoài ra, Tỵ cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Tỵ trong 2 ngày cuối tuần này tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8), người tuổi Mùi sẽ bước vào thời kỳ đổi vận, vận thế của con giáp này ngày một hanh thông, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều thời gian trước đây. Vào thời gian này, tài vận của con giáp này sẽ có sự đột phá không nhỏ, có thể tận dụng cơ hội để thu hút lượng tiền bạc lớn, chính tài không chỉ sẽ có nguồn thu nhập tốt, mà thiên tài cũng có thêm khoản lợi nhuận kếch xù.

3 con giáp được Cát Tinh nhập mệnh, trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần này (27/8 - 28/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi sẽ cầu được ước thấy trong thời gian này, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng của Mùi trong 2 ngày cuối tuần này diễn ra thuận lợi, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

Trong chuyện tình cảm, những ngày sắp tới, tuổi Mùi sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn ngọt ngào bên người thương của mình. Với những người còn độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí lên cao: 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, sẽ lập nên cơ đồ hưng thịnh

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí lên cao: 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, sẽ lập nên cơ đồ hưng thịnh

Cơ hội ập đến, cát vận bủa vây, 3 con giáp sau đây sẽ là những người gặp nhiều may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần này (26/8 - 28/8).

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa